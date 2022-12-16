Девятый пакет санкций ЕС в отношении рф официально утвердили: что в списках

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"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Совет ЕС принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на россию и ее правительство", - говорится в сообщении.

Детали

Согласованный пакет, как указано, включает в себя ряд мер, призванных "нанести серьезный удар по российской экономике и способности продолжать агрессию".

Экспортный контроль и ограничения

Сегодняшнее решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности рф за счет значительного расширения списка субъектов, связанных с ВПК россии, за счет дополнительных 168 субъектов, на которые направлены вводимые меры. "Это гарантирует, что основные химические вещества, нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационного оборудования, электроника и ІТ-компоненты, которые могут быть использованы российской военной машиной, не могут свободно продаваться. Чтобы избежать обхода, в список также включены некоторые подконтрольные россии организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что "отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в россию".

Ослабление санкций

Ни одна из мер, принятых в связи с действиями россии по дестабилизации ситуации в Украине, отметили в Совете ЕС, никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и россией.

"Однако... было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и средства и экономические ресурсы, доступные определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в (санкционный список", - указали в Совете ЕС.

Банковский сектор

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Вещание

В целях противодействия систематической международной кампании рф по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет ЕС, как указано, инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

Консалтинговые услуги

Сегодняшние решения вводят запрет на оказание услуг ЕС по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в рф.

Энергетика и горнодобывающая промышленность

ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с определенным критическим сырьем.

Другие

С сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в россии.

Санкции против физических лиц

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил принять комплексный пакет индивидуальных мер как по количеству, так и по содержанию с перечислением очень значительного числа дополнительных физических и юридических лиц, указали в евроинституте.

"Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС", - указали в Совете ЕС.

Отметим, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк назвал принятый пакет "одним из самых слабых (возможно, самый слабый) из пакетов на сегодняшний день".