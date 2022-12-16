Девятый пакет санкций ЕС в отношении рф официально утвердили: что в списках

ukru
14:57 • 37603 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 103092 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 103057 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 96896 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 79301 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109551 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135468 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122788 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136267 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117569 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 60752 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 110867 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127632 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124776 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109090 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222642 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253286 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192215 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 197979 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233483 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 49210 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109092 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116946 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124697 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139936 просмотра
Актуальное
Девятый пакет санкций ЕС в отношении рф официально утвердили: что в списках

Девятый пакет санкций ЕС в отношении рф официально утвердили: что в списках

Киев • УНН

 • 1169951 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Европейский Союз официально принял 9-й пакет экономических и индивидуальных санкций в ответ на агрессивную войну россии против Украины, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну россии против Украины и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Совет ЕС принял сегодня девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на россию и ее правительство", - говорится в сообщении.

Детали

Согласованный пакет, как указано, включает в себя ряд мер, призванных "нанести серьезный удар по российской экономике и способности продолжать агрессию".

Экспортный контроль и ограничения

Сегодняшнее решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности рф за счет значительного расширения списка субъектов, связанных с ВПК россии, за счет дополнительных 168 субъектов, на которые направлены вводимые меры. "Это гарантирует, что основные химические вещества, нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационного оборудования, электроника и ІТ-компоненты, которые могут быть использованы российской военной машиной, не могут свободно продаваться. Чтобы избежать обхода, в список также включены некоторые подконтрольные россии организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что "отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в россию и любую третью страну, которая могла бы поставлять дроны в россию".

Ослабление санкций

Ни одна из мер, принятых в связи с действиями россии по дестабилизации ситуации в Украине, отметили в Совете ЕС, никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и россией.

"Однако... было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и средства и экономические ресурсы, доступные определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в (санкционный список", - указали в Совете ЕС.

Банковский сектор

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Российский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Вещание

В целях противодействия систематической международной кампании рф по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет ЕС, как указано, инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

Консалтинговые услуги

Сегодняшние решения вводят запрет на оказание услуг ЕС по рекламе, исследованиям рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в рф.

Энергетика и горнодобывающая промышленность

ЕС расширит запрет, направленный на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с определенным критическим сырьем.

Другие

С сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в россии.

Санкции против физических лиц

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил принять комплексный пакет индивидуальных мер как по количеству, так и по содержанию с перечислением очень значительного числа дополнительных физических и юридических лиц, указали в евроинституте.

"Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС", - указали в Совете ЕС.

Отметим, журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк назвал принятый пакет "одним из самых слабых (возможно, самый слабый) из пакетов на сегодняшний день".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы