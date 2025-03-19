Пропагандист корчевников получил подозрение за призыв к уничтожению украинцев – СБУ
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту борису корчевникову за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание агрессии и незаконное пересечение границы. Пропагандист корчевников публично призвал к уничтожению украинцев.
Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему "кадету", актеру и российскому пропагандисту борису корчевникову.
Он призвал к уничтожению украинцев, сообщили в пресс-службе СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности собрала доказательную базу на актера бориса корчевникова, оправдывающего захватническую войну москвы.
В свое время корчевников стал известным благодаря сериалу "Кадеты", а сейчас возглавляет прокремлевский телеканал "Первый общественный православный телеканал "СПАС". Эта платформа - один из рупоров кремля, который распространяет пропаганду в первую очередь на внутреннюю аудиторию страны-агрессора.
СБУ задокументировала, что в многочисленных эфирах корчевников неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение рф и военные преступления рашистов. Он публично призвал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан государства.
Корчевников ездит во временно оккупированные районы Украины, где выступает в поддержку путина и вооруженной агрессии рф. Задокументировано, как злоумышленник неоднократно пересекал границу Украины вне пунктов пропуска в течение 2022-2023 годов. На основании собранных доказательств подозрение объявлено сразу по трем статьям УКУ:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации);
- ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины). Продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.
Дополнение
борис корчевников как кремлевский пропагандист является фигурантом 9-го пакета антироссийских санкций ЕС, направленных против путина, его приспешников и российских медиа.