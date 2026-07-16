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Зеленский уволил Кима с должности главы Николаевской ОВА

Киев • УНН

 • 3148 просмотра

Президент Зеленский уволил Виталия Кима с должности главы Николаевской ОГА. Исполняющим обязанности назначен Георгий Решетилов.

Зеленский уволил Кима с должности главы Николаевской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Кима с должности главы Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Детали

Своим другим указом Зеленский назначил и. о. главы Николаевской ОВА Георгия Решетилова.

Временно возложить исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации на Решетилова Георгия Александровича

- говорится в указе.

Напомним

Накануне Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Виталий Ким возглавил Министерство по делам ветеранов вместо Наталии Калмыковой.

Виталий Ким подчеркивает необходимость обновления подходов к поддержке ВПЛ15.01.26, 19:41 • 4710 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Наталья Калмыкова
Верховная Рада
Виталий Ким
Владимир Зеленский
Украина