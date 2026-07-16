Зеленский уволил Кима с должности главы Николаевской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Кима с должности главы Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Детали

Своим другим указом Зеленский назначил и. о. главы Николаевской ОВА Георгия Решетилова.

Временно возложить исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации на Решетилова Георгия Александровича - говорится в указе.

Напомним

Накануне Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. Виталий Ким возглавил Министерство по делам ветеранов вместо Наталии Калмыковой.

Виталий Ким подчеркивает необходимость обновления подходов к поддержке ВПЛ