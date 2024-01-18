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Politico: прем'єр Естонії Каллас претендує на посаду голови дипломатії ЄС

Politico: прем'єр Естонії Каллас претендує на посаду голови дипломатії ЄС

Київ • УНН

 • 23539 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас може стати Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки після виборів до Європарламенту в червні. Наразі обговорюється сценарій, за яким чотири провідні інституції ЄС очолять жінки, але остаточних рішень ще не ухвалено.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас претендує на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки після виборів у ЄС у червні, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Існує сценарій, за якого президентами основних інституцій ЄС можуть стати жінки", - пише видання.

Після виборів у ЄС у червні вищі посади у Європейській раді, Єврокомісії та Європарламенті, а також голови Європейської служби зовнішніх справ буде розподілено між основними політичними групами.

Видання вказує на багато розмов про чотири імені (всі жінки) у зв'язку з посадами: Урсула фон дер Ляєн залишається головою Єврокомісії; Роберта Мецола залишається на своїй посаді у Європарламенті; Метте Фредеріксен, нинішній прем'єр-міністр Данії, стає президентом Європейської ради; та Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії, яка перейде на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки (коротше кажучи, верховного представника ЄС із зовнішньої політики).

"Це команда моєї мрії, - сказав один із дипломатів. - Це буде дуже сильний сигнал".

Звичайно, жодних рішень ухвалено не було, зауважує видання. "При видачі робочих місць часто трапляються сюрпризи (минулого разу фон дер Ляєн не була в полі зору багатьох людей); та багато імен кандидатів-чоловіків продовжують обговорюватися. Окрім того, рішення про президента Європейського парламенту більше належить політичним партіям та депутатам Європарламенту, ніж лідерам країн-членів", - вказує видання.

"Але в цій комбінації є багато чого, що могло б мати сенс – у сценарії, коли лідери ЄС, більшість з яких чоловіки, вирішили вибрати повністю жіночий варіант – включаючи поділ між політичними групами", - ідеться у статті.

Згідно з очікуваннями, на які посилається видання, Єврокомісія та Європарламент залишаться в руках Європейської народної партії (остання принаймні протягом перших двох з половиною років мандата, коли ЄНП зможе передати посаду президента іншій партії). Соціалісти отримають Європейську раду, а ліберали керуватимуть Службою зовнішніх справ, дипломатичним підрозділом ЄС. Це відповідає тому, що ЄНП та Соціал-демократична партія посядуть перше та друге місця на виборах, а ліберали, швидше за все, посядуть четверте місце, згідно з опитуванням видання.

Каллас, Рютте, Карінш: хто претендує на посаду генерального секретаря НАТО28.11.23, 15:04 • 27005 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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