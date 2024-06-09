Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

Офис президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает премьер-министра Эстонии Каю Каллас как преемника Жозепа Борреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Отмечается, что когда речь идет об должности главы дипломатии ЕС, имя премьер-министра Эстонии является самым обсуждаемым в Брюсселе.

Три французских чиновника, непосредственно знакомые с переговорами, подтвердили Politico, что офис Эммануэля Макрона рассматривает Каллас как преемника Борреля. Но все трое также заявили, что президент Франции оставляет открытыми свои варианты.

"Между Макроном и Каллас существует хорошее взаимопонимание, ее очень любят, и у них схожие точки зрения", - сказал помощник из политической либеральной группы "Обновит Европу".

"Она явно считается сильной личностью группы "Обновит Европу". Она сильный голос, имеющий влияние за пределами своей страны", — добавил он.

Высокопоставленный восточноевропейский чиновник, анонимно заявил, что есть подтверждение от эстонских коллег относительно предпочтения Макрона Каллас.

"Они сказали, что Макрон дал свое согласие в начале этого года", — сказал чиновник.

Кроме того, вероятными претендентами на пост главы дипломатии ЕС являются также глава правительства Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Дополнение

Politico в январе 2024 года сообщало, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас претендует на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности после выборов в ЕС в июне.