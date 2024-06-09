Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  209610 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  148296 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  151180 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  135063 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100904 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  82132 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  81358 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114418 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112462 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114070 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

Кабинет президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает премьер-министра Эстонии Кайю Каллас в качестве потенциального преемника Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС.

Новости Мира •   •  5054 просмотра
Офис Макрона рассматривает премьера Эстонии на должность главы дипломатии ЕС

На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно

Белорусский доброволец с позывным "Краков" был убит огнем российской артиллерии во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении в период с 10 по 13 марта.

Война •   •  8812 просмотра
На фронте погиб еще один белорусский доброволец: что известно

Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

путин создает новое поколение российских миллиардеров, назначая магнатов владеть и управлять активами, конфискованными у западных компаний, покидающих россию из-за войны в Украине.

Новости Мира •   •  9784 просмотра
Reuters: война в Украине порождает новый тип российских олигархов

Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

За один день Силы обороны нанесли удары по 21 району сосредоточения российских войск, 4 системам противовоздушной обороны и другим важным объектам противника/.

Война •   •  13473 просмотра
Сил обороны за сутки поразили четыре средства ПВО рф - Генштаб

С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Начиная с 18 июня, в приложении "Резерв+" появится QR-код, который приравнивает информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военному учетному документу.

Общество •   •  12870 просмотра
С 18 июня в "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ

Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

Силы обороны Украины использовали западное оружие для нанесения ударов по российским системам С-300 и С-400 на территории россии.

Война •   •  14739 просмотра
Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны

На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Там россияне уже предприняли 14 попыток вытеснить украинских защитников с их позиций, при этом шесть боев все еще продолжаются.

Война •   •  14547 просмотра
На Покровском направлении ситуация напряженная - Генштаб

В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено на склоне горы Поп Иван недалеко от границы.

Общество •   •  13361 просмотра
В горах вблизи границы зашли человека без признаков жизни: что известно

рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

53-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы, а также сотрясение мозга после того, как российские войска обстреляли Александровку в Херсонской области утром 9 июня.

Война •   •  13815 просмотра
рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, две атаки российских оккупантов были отражены в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении.

Война •   •  12777 просмотра
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб