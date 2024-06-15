Протести у Франції: люди вийшли на марш проти ультраправих перед виборами
Київ • УНН
Тисячі людей протестували по всій Франції проти ультраправої партії "Національне об'єднання" напередодні парламентських виборів, поліція затримала 7 осіб у Парижі.
Тисячі людей у Франції вийшли на марш проти ультраправого національного мітингу RN перед майбутніми виборами до парламенту. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У суботу у Парижі та різних містах Франції відбулися масштабні протести, що об'єднали тисячі людей, які виступили проти ультраправого національного мітингу RN перед майбутніми виборами до французького парламенту.
Після успіху RN на європейських виборах минулого тижня поліція зазначила, що очікується участь 350 000 осіб, залучено 21 000 офіцерів.
Протести відбулися в таких містах, як Париж, Марсель, Тулуза, Ліон і Лілль.
За оцінками профспілки CGT, 250 000 людей долучилися тільки у Парижі, а загалом по країні їх було 640 000.
Поліція затримала сімох осіб у Парижі, а загалом по Франції було 217 000 учасників протестів.
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