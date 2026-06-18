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Во Франции завод, производящий дроны для Украины, атаковали коктейлями Молотова - СМИ

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Завод компании Delair во Франции, который производит дроны для Украины, атаковали коктейлями Молотова 1 июня. Прокуратура Тулузы начала расследование.

Во Франции завод, производящий дроны для Украины, атаковали коктейлями Молотова - СМИ

Завод компании Delair во Франции, который производит дроны для Украины, атаковали коктейлями Молотова. Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на источники, передает УНН.

По информации издания, нападение на территорию предприятия произошло еще 1 июня. Камеры видеонаблюдения засняли нескольких человек, которые бросали зажигательные смеси в заднюю часть здания.

"Прокуратура Тулузы начала расследование по факту причинения ущерба с применением опасных для людей средств", - отмечает издание.

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Антонина Туманова

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