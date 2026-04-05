Франция резко увеличивает запасы бомб и дронов после уроков войны в Украине

Истребитель Rafale с бомбами AASM Hammer

Франция планирует к 2030 году увеличить запасы авиабомб AASM HAMMER на 240% и дронов-камикадзе на 400%, учитывая опыт современной войны, в частности эффективность такого вооружения на фронте в Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Минобороны Франции, пишет УНН.

Детали

Новые показатели заложены в обновленный проект французского закона о военном планировании. Документ предусматривает дополнительные 8,5 млрд евро на боеприпасы, ракеты и другие запасы вооружения. Также Франция хочет увеличить резервы зенитных ракет Aster и MICA примерно на 30%.

Запуск ракеты Aster 30 из ЗРК SAMP/T

Решение принимается на фоне переоценки потребностей армии после российско-украинской войны, которая показала, насколько быстро в крупной войне расходуются высокоточные боеприпасы, ракеты и беспилотники. Французское Минобороны ранее прямо признавало, что армия адаптируется к "высокоинтенсивной войне", а также переходит к модели "военной экономики", где ключевая задача – производить больше и быстрее.

Франция делает ставку на оружие, которое уже активно используют ВСУ

Отдельный акцент Париж делает именно на тех типах вооружения, которые уже доказали эффективность в войне против России. В частности, украинская авиация активно применяет французские управляемые бомбы AASM HAMMER для ударов по российским позициям, а дроны стали одним из главных инструментов современного поля боя.

Французское оборонное ведомство в своих материалах прямо указывает, что массовое использование дронов в Украине стало одним из ключевых уроков войны. Там отмечают, что беспилотники теперь являются центральным элементом современных боевых действий, а армия Франции уже перестраивает свои закупки и подготовку с учетом украинского опыта.

Оборонный бюджет Франции будет расти ежегодно

Проект также предусматривает дальнейший рост оборонного бюджета Франции: до 63,3 млрд евро в 2027 году, 68,3 млрд в 2028-м, 72,8 млрд в 2029-м и 76,3 млрд в 2030 году.

Помимо боеприпасов и дронов, Франция планирует начать исследования по будущей замене танка Leclerc. Это связано с тем, что совместный франко-германский танковый проект MGCS ожидается только в 2040-х годах, а армия уже сейчас хочет закрыть промежуточный период новыми решениями.

