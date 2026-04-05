5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Франция резко увеличивает запасы бомб и дронов после уроков войны в Украине

Киев • УНН

 • 5868 просмотра

Франция обновит военное планирование до 2030 года с акцентом на авиабомбы AASM и дроны. На боеприпасы и ракеты выделят дополнительные 8,5 млрд евро.

Франция резко увеличивает запасы бомб и дронов после уроков войны в Украине
Истребитель Rafale с бомбами AASM Hammer

Франция планирует к 2030 году увеличить запасы авиабомб AASM HAMMER на 240% и дронов-камикадзе на 400%, учитывая опыт современной войны, в частности эффективность такого вооружения на фронте в Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Минобороны Франции, пишет УНН.

Детали

Новые показатели заложены в обновленный проект французского закона о военном планировании. Документ предусматривает дополнительные 8,5 млрд евро на боеприпасы, ракеты и другие запасы вооружения. Также Франция хочет увеличить резервы зенитных ракет Aster и MICA примерно на 30%.

Запуск ракеты Aster 30 из ЗРК SAMP/T
Запуск ракеты Aster 30 из ЗРК SAMP/T

Решение принимается на фоне переоценки потребностей армии после российско-украинской войны, которая показала, насколько быстро в крупной войне расходуются высокоточные боеприпасы, ракеты и беспилотники. Французское Минобороны ранее прямо признавало, что армия адаптируется к "высокоинтенсивной войне", а также переходит к модели "военной экономики", где ключевая задача – производить больше и быстрее.

Франция делает ставку на оружие, которое уже активно используют ВСУ

Отдельный акцент Париж делает именно на тех типах вооружения, которые уже доказали эффективность в войне против России. В частности, украинская авиация активно применяет французские управляемые бомбы AASM HAMMER для ударов по российским позициям, а дроны стали одним из главных инструментов современного поля боя.

Французское оборонное ведомство в своих материалах прямо указывает, что массовое использование дронов в Украине стало одним из ключевых уроков войны. Там отмечают, что беспилотники теперь являются центральным элементом современных боевых действий, а армия Франции уже перестраивает свои закупки и подготовку с учетом украинского опыта.

Оборонный бюджет Франции будет расти ежегодно

Проект также предусматривает дальнейший рост оборонного бюджета Франции: до 63,3 млрд евро в 2027 году, 68,3 млрд в 2028-м, 72,8 млрд в 2029-м и 76,3 млрд в 2030 году.

Помимо боеприпасов и дронов, Франция планирует начать исследования по будущей замене танка Leclerc. Это связано с тем, что совместный франко-германский танковый проект MGCS ожидается только в 2040-х годах, а армия уже сейчас хочет закрыть промежуточный период новыми решениями.

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Франция
Украина