Франція різко збільшує запаси бомб і дронів після уроків війни в Україні

Винищувач Rafale з бомбами AASM Hammer

Франція планує до 2030 року збільшити запаси авіабомб AASM HAMMER на 240% і дронів-камікадзе на 400%, враховуючи досвід сучасної війни, зокрема ефективність такого озброєння на фронті в Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням на Міноборони Франції, пише УНН.

Деталі

Нові показники закладені в оновлений проєкт французького закону про військове планування. Документ передбачає додаткові 8,5 млрд євро на боєприпаси, ракети та інші запаси озброєння. Також Франція хоче збільшити резерви зенітних ракет Aster і MICA приблизно на 30%.

Запуск ракети Aster 30 із ЗРК SAMP/T

Рішення ухвалюють на тлі переоцінки потреб армії після російсько-української війни, яка показала, наскільки швидко у великій війні витрачаються високоточні боєприпаси, ракети та безпілотники. Французьке Міноборони раніше прямо визнавало, що армія адаптується до "високоінтенсивної війни", а також переходить до моделі "воєнної економіки", де ключове завдання – виробляти більше і швидше.

Франція робить ставку на зброю, яку вже активно використовують ЗСУ

Окремий акцент Париж робить саме на тих типах озброєння, які вже довели ефективність у війні проти росії. Зокрема, українська авіація активно застосовує французькі керовані бомби AASM HAMMER для ударів по російських позиціях, а дрони стали одним із головних інструментів сучасного поля бою.

Французьке оборонне відомство у своїх матеріалах прямо вказує, що масове використання дронів в Україні стало одним із ключових уроків війни. Там зазначають, що безпілотники тепер є центральним елементом сучасних бойових дій, а армія Франції вже перебудовує свої закупівлі та підготовку з урахуванням українського досвіду.

Оборонний бюджет Франції зростатиме щороку

Проєкт також передбачає подальше зростання оборонного бюджету Франції: до 63,3 млрд євро у 2027 році, 68,3 млрд у 2028-му, 72,8 млрд у 2029-му і 76,3 млрд у 2030 році.

Окрім боєприпасів і дронів, Франція планує почати дослідження щодо майбутньої заміни танка Leclerc. Це пов’язано з тим, що спільний франко-німецький танковий проєкт MGCS очікується лише у 2040-х роках, а армія вже зараз хоче закрити проміжний період новими рішеннями.

