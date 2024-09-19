Во время раскопок под Нотр-Дамом нашли гроб поэта эпохи Возрождения

Ученые Национального института превентивных археологических исследований Франции, которые проводили раскопки после пожара в Соборе Парижской Богоматери, в одном из гробов идентифицировали тело известного французского поэта эпохи Возрождения Жоашена дю Белле. Об этом сообщает France Info, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что два антропоморфных свинцовых саркофага под Нотр-Дамом археологи обнаружили еще в 2022 году. Они были всего в нескольких метрах друг от друга в самом центре собора. Один из них имел эпитафию и был быстро идентифицирован как саркофаг Антуана де Ла Порта, он был каноником Нотр-Дама. А вот личность второго человека, мужчины лет тридцати, оставалась загадочной.

Анализы, проведенные в Институте судебно-медицинской экспертизы в Тулузе, рассказали больше об этом неизвестном мужчине. В частности, он имел деформацию копчиковой кости, что указывает на то, что он много ездил верхом, а распиленный череп и перелом грудины свидетельствуют о том, что он был подвергнут вскрытию перед бальзамированием.

Жоашен дю Белле родился в Анжу около 1522 года, был одним из основателей Плеяды - группы поэтов и литературного движения. Дю Белле умер в Париже в 1560 году в возрасте 37 лет. Один из дядей поэта был кардиналом и бывшим епископом Парижа, поэтому семья могла позволить себе захоронение в Нотр-Дам. Но в 1758 году во время поисковых работ его гроб не нашли.

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