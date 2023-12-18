Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" сыграет с "Марселем" в 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" узнал соперника в раунде стыковых матчей плей-офф Лиги Европы. Им стал французский "Марсель", пишет УНН.

Детали

Донецкий "Шахтер" сыграет против марсельского "Олимпика" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля и будет номинально домашним, ответная встреча - через неделю, 22 февраля.

Дополнение

Также определились и остальные пары, которые сыграют в рамках 1/16 финала. Нидерландский "Фейенорд" примет итальянскую "Рому", итальянский "Милан" сыграет против французского "Рена", французский "Ланс" сыграет против немецкого "Фрайбурга", швейцарский "Янг Бойз" сыграет против португальского "Спортинга", французская "Тулуза" против португальской "Бенфики", азербайджанский "Карабах" примет португальскую "Брагу" и турецкий "Галатасарай" сыграет против чешской "Спарты".

Напомним

В последнем заключительном туре Лиги Чемпионов "Шахтер" проиграл "Порту" со счетом 5:3, заняв третье место в группе.