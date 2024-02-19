900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции

Во Франции горит перерабатывающий завод, на котором размещено 900 тонн литиевых батарей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу 900 тонн литиевых батарей горело на заводе по переработке аккумуляторов на юге Франции.

Пожар возник на складе, принадлежащем французской перерабатывающей группе SNAM, расположенном к северу от Тулузы.

Местный советник Паскаль Мазе подтвердил инцидент в заявлении для СМИ.

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Литиевые батареи, хотя являются ключевым элементом во многих электрических устройствах от телефонов до электромобилей, могут стать источником серьезной опасности при пожаре. Эти батареи содержат горючие материалы, которые вместе с сохраненной энергией могут привести к возникновению огня при воздействии тепла.

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