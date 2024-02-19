900 тонн литиевых батарей горят на заводе по переработке на юге Франции
На заводе по переработке батарей на юге Франции вспыхнул пожар, представляющий опасность из-за горючих материалов, которые содержатся в батареях.
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
Европейский Союз оштрафует Apple на 500 миллионов евро
ЕС готовится наложить антимонопольный штраф на компанию Apple в размере 500 миллионов евро за правила App Store, которые ограничивают конкуренцию.
На востоке Украины зафиксирована вражеская тактическая авиация
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке страны, что создает угрозу применения авиационного оружия в прифронтовых районах.
Более 150 россиян осуждены за участие в панихиде по Навальному
154 человека в санкт-петербурге были признаны виновными и приговорены к 14 суткам лишения свободы за участие в панихиде в честь оппозиционного политика Навального.
Министры иностранных дел ЕС обсудят Ближний Восток, Украину и санкции против рф
Министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить санкции против рф, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также защиту судоходства в Красном море.
российские хакеры осуществляют кибератаки на сайты украинских СМИ
рф атаковала несколько украинских медиа-сайтов и опубликовала фейковые новости.
Украина провела первую конференцию по изучению уроков военного опыта для укрепления обороноспособности
По инициативе Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Общественной организации "Военная школа "Боривитер" состоялась первая конференция на тему "Lessons Learned: выстраиваем системную способность".
рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний
кремлевское псевдоСМИ распространяет "новость" о тестировании ревматологических лекарственных средств на жителях Мариуполя для западных компаний в 2008-2016 годах.
198 учебных заведений в Киевской области восстановлено после разрушений рф
198 учебных заведений в Киевской области были восстановлены после того, как они были разрушены или повреждены рф во время вторжения.