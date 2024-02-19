900 тонн літієвих батарей горять на заводі з переробки на півдні Франції
Київ • УНН
На заводі з переробки батарей на півдні Франції спалахнула пожежа, що становить небезпеку через горючі матеріали, які містяться в батареях.
У Франції горить переробний завод, на якому розміщено 900 тонн літієвих батарей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У суботу 900 тонн літієвих батарей горіло на заводі з переробки акумуляторів на півдні Франції.
Пожежа виникла на складі, який належить французькій переробній групі SNAM, розташованому на північ від Тулузи.
Місцевий радник Паскаль Мазе підтвердив інцидент у заяві для ЗМІ.
Додамо
Літієві батареї, хоча є ключовим елементом в багатьох електричних пристроях від телефонів до електромобілів, можуть стати джерелом серйозної небезпеки під час пожежі. Ці батареї містять горючі матеріали, які разом із збереженою енергією можуть призвести до виникнення вогню при впливі тепла.
У Франції зареєстрували найспекотніший жовтень01.11.22, 20:21 • 215568 переглядiв