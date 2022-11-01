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У Франції зареєстрували найспекотніший жовтень

У Франції зареєстрували найспекотніший жовтень

Київ • УНН

 • 215569 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Жовтень 2022 року став найспекотнішим осіннім місяцем у Франції з моменту початку реєстрації у 1900 році, йдеться у заяві національного метеорологічного агентства Meteo-France у вівторок, передає УНН.

Деталі

З середньою температурою, близькою до 17 градусів Цельсія минулий місяць був набагато теплішим, ніж попередній рекорд у жовтні 2001 року, коли середня температура становила 16,3 градуси за Цельсієм.

Друга половина місяця була відзначена виключно тривалим та інтенсивним періодом надзвичайно високих температур, коли 16 жовтня в південно-західному місті Бордо були зареєстровані останні 30°C з моменту початку реєстрації.

Meteo-France повідомила, що через зміну клімату періоди незвичайної спеки наприкінці або на початку року почастішають.

Пляжні курорти по всій Європі продовжили пляжний сезон, тому що несезонне тепло змушує туристів приїжджати до моря.

Додамо

Шведські метеорологи заявили, що вони зафіксували найвищу температуру в країні, яка колись була виміряна пізно восени.

Десятки лісових пожеж вирували на півночі Іспанії. Температура повітря досягла 30 градусів за Цельсієм.

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