В Швеції зафіксували рекордну спеку

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Рекордна температура 19,5 градусів за Цельсієм була зафіксована у п'ятницю в місті Крістіанстад на півдні країни.

"Це найвища температура, коли-небудь зареєстрована в Швеції наприкінці року", - сказав AFP Ерік Хойгард-Олсен, метеоролог зі Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту.

Хоча це і не найвища температура, зареєстрована в жовтні - 9 жовтня 1995 року, яка тоді становила 24,5°C, - вона ніколи не була теплішою за 19°C наприкінці року, а востаннє ця температура була зареєстрована в 1963 році, пояснив Хойгард-Олсен.

Він сказав, що жовтнева погода загалом була на кілька градусів теплішою, ніж зазвичай у Швеції.

Хоча прямий зв'язок зі зміною клімату не може бути встановлений із одноденного запису, метеоролог додав, що в цілому "ми продовжуємо спостерігати високі температури, і це відповідає більш теплому клімату".

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