Во Франции зарегистрировали самый жаркий октябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Октябрь 2022 года стал самым жарким осенним месяцем во Франции с момента начала регистрации в 1900 году, говорится в заявлении национального метеорологического агентства Meteo-France во вторник, передает УНН.
Детали
Со средней температурой, близкой к 17 градусам Цельсия прошлый месяц был намного теплее, чем предыдущий рекорд в октябре 2001 года, когда средняя температура составляла 16,3 градуса по Цельсию.
Вторая половина месяца была отмечена исключительно длительным и интенсивным периодом чрезвычайно высоких температур, когда 16 октября в юго-западном городе Бордо были зарегистрированы последние 30°C с момента начала регистрации.
Meteo-France сообщила, что из-за изменения климата периоды необычной жары в конце или в начале года участятся.
Пляжные курорты по всей Европе продлили пляжный сезон, потому что несезонное тепло заставляет туристов приезжать к морю.
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Шведские метеорологи заявили, что они зафиксировали самую высокую температуру в стране, которая когда-либо была измерена поздней осенью.
Десятки лесных пожаров бушевали на севере Испании. Температура воздуха достигла 30 градусов по Цельсию.