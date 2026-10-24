Вице-президент Европарламента прекратила голодовку из-за прогресса в решении гуманитарного кризиса в Олешках

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку, которую она начала в знак поддержки жителей города Олешки Херсонской области, захваченного рф. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

"Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку. Вчера вечером я провел разговор с Пиной Пичерно, вице-президентом Европейского парламента, и призвал ее прекратить голодовку с учетом достигнутого прогресса в решении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках", — написал он.

Лубинец отметил, что голодовка начала представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья.

Лубинец во время разговора проинформировал вице-президента о достигнутых договоренностях относительно локального прекращения огня, которому содействовала первая леди США Мелания Трамп.

Он отметил, что эти договоренности должны обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения.

По его словам, договоренности предусматривают: разминирование дороги к Олешкам, доставку гуманитарной помощи, в частности продуктов питания, воды, медикаментов и необходимого технического оборудования для больницы. Также договоренности предусматривают обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения гражданского населения.

Лубинец также заверил Пичерно, что будет регулярно информировать ее о развитии ситуации и прогрессе в выполнении достигнутых договоренностей.

"Защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для жителей Олешек остаются нашими главными приоритетами", — добавил он.

Лубинец отметил, что Украина очень благодарна Пичерно за ее неизменную приверженность, принципиальную позицию и последовательную поддержку украинцев, живущих в условиях временной оккупации. "Ее сострадание, решительность и готовность бороться за их жизнь и достоинство заслуживают нашего глубокого уважения", — отметил уполномоченный ВРУ по правам человека.

Напомним

Пина Пичерно объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках. Она призвала к перемирию, оказанию помощи и эвакуации.