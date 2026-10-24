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Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування через прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в Олешках

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Піна Пічерно припинила голодування після прогресу в допомозі Олешкам. Домовленості передбачають перемир’я, розмінування, евакуацію та доставку гуманітарних вантажів.

Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування через прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке вона розпочала на знак підтримки жителів міста Олешки Херсонської області захопленого рф. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

"Піна Пічерно погодилася припинити голодування. Учора ввечері я провів розмову з Піною Пічерно віцепрезиденткою Європейського парламенту та закликав її припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках", - написав він.

Лубінець зауважив, що голодування почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я.

Лубінець під час розмови поінформував віцепрезидентку про досягнуті домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп.

Він зазначив, що ці домовленості мають забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення.

За його словами, домовленості передбачають: розмінування дороги до Олешок, доставку гуманітарної допомоги, зокрема, продуктів харчування, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні. Також домовленості передбачають забезпечення безпечного і безперешкодного пересування цивільного населення.

Лубінець також запевнив Пічерно, що регулярно інформуватиме її про розвиток ситуації та прогрес у виконанні досягнутих домовленостей.

"Захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешок залишаються нашими головними пріоритетами", - додав він.

Лубінець зазначив, що Україна дуже вдячна Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку українців, які живуть в умовах тимчасової окупації. "Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу", - зауважив уповноважений ВРУ з прав людини.

Нагадаємо

Піна Пічерно оголосила голодування через гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Вона закликала до перемир’я, допомоги та евакуації.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
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Меланія Трамп
Війна в Україні
Європейський парламент
Верховна Рада України
Олешки
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