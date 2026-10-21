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Каллас взяла паузу в противостоянии с Трампом из-за санкций США против Международного уголовного суда

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Кая Каллас призвала ЕС использовать 180-дневный период для консультаций по поводу санкций США против МУС. Она предостерегла от ослабления суда.

Каллас взяла паузу в противостоянии с Трампом из-за санкций США против Международного уголовного суда

Европейский Союз пока не будет принимать немедленных мер в ответ на американские санкции против Международного уголовного суда (МУС). Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости дополнительных консультаций, несмотря на требования депутатов Европарламента действовать быстрее. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Почти 60 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию применить так называемый блокирующий статут. Этот механизм позволяет защищать европейские компании от действия иностранных санкций и ограничивать выполнение американских требований на территории ЕС.

Украина подтвердила поддержку Международного уголовного суда и его независимости после санкций США10.10.26, 06:15 • 5999 просмотров

Выступая 20 октября в Страсбурге, Каллас подчеркнула, что Брюссель должен тщательно подготовить возможный ответ, поскольку применение такого механизма требует юридического обоснования.

Почему ЕС откладывает ответ Вашингтону

Мы должны рассмотреть все варианты. Если мы воспользуемся блокирующим статутом, у нас будет один шанс, и мы должны сделать это правильно

– заявила Каллас.

Санкции США предусматривают 180-дневный переходный период с 9 октября. Европейские чиновники планируют использовать это время для переговоров и оценки правовых последствий. В то же время Вашингтон уже ввел персональные ограничения против девяти судей и главного прокурора МУС.

Каллас также предупредила, что выход отдельных государств из Международного уголовного суда может подорвать систему международного правосудия. Она отдельно упомянула расследование военных преступлений России в Украине как пример важности работы суда.

ЕС не спешит защищать Международный уголовный суд от санкций Трампа — в Брюсселе выбрали другой путь15.10.26, 00:56 • 5667 просмотров

Степан Гафтко

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