Украина подтвердила поддержку Международного уголовного суда и его независимости после санкций США

Украина подтвердила свою поддержку Международного уголовного суда (МУС), подчеркнув важность сохранения его независимости и эффективной работы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в соцсети X, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что Украина как государство — участник Римского статута остается приверженной принципам международного правосудия и поддерживает независимость и целостность Суда.

МИД подчеркнул, что МУС играет ключевую роль в привлечении к ответственности лиц, причастных к преступлениям россии против Украины.

Украина продолжит сотрудничество с МУС

Для Украины МУС является жизненно важным институтом в стремлении привлечь виновных к ответственности за российские зверства и обеспечить правосудие для жертв и тех, кто выжил – заявили в министерстве.

Украина также подтвердила готовность сотрудничать с другими государствами — участниками Римского статута, чтобы обеспечить эффективное функционирование Международного уголовного суда.

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