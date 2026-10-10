Украина подтвердила поддержку Международного уголовного суда и его независимости после санкций США
Киев • УНН
МИД Украины подчеркнул независимость МУС и его роль в наказании виновных в преступлениях России. Киев продолжит сотрудничество с Судом.
Украина подтвердила свою поддержку Международного уголовного суда (МУС), подчеркнув важность сохранения его независимости и эффективной работы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в соцсети X, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что Украина как государство — участник Римского статута остается приверженной принципам международного правосудия и поддерживает независимость и целостность Суда.
МИД подчеркнул, что МУС играет ключевую роль в привлечении к ответственности лиц, причастных к преступлениям россии против Украины.
Украина продолжит сотрудничество с МУС
Для Украины МУС является жизненно важным институтом в стремлении привлечь виновных к ответственности за российские зверства и обеспечить правосудие для жертв и тех, кто выжил
Украина также подтвердила готовность сотрудничать с другими государствами — участниками Римского статута, чтобы обеспечить эффективное функционирование Международного уголовного суда.
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