"Атака на верховенство права" — в МУС резко отреагировали на санкции США

Соединённые Штаты ввели санкции против Международного уголовного суда как учреждения. В МУС назвали это беспрецедентным шагом и попыткой помешать международному правосудию. Об этом говорится в официальном заявлении Суда, пишет УНН.

Детали

Новые ограничения ввели после санкций против 13 судей и прокуроров МУС. В Суде подчеркнули, что американские меры направлены против независимого учреждения, которое расследует военные преступления, геноцид и преступления против человечности.

Это нападение на верховенство права и сами основы международного правопорядка – заявили в МУС.

Суд отказался подчиняться давлению США

Президент МУС Томоко Аканэ подчеркнула, что учреждение продолжит выполнять свои полномочия независимо от введённых ограничений.

Суд будет продолжать полностью выполнять свой мандат, оставаясь независимым и беспристрастным, действуя исключительно на основе закона и доказательств, ради бесчисленных жертв тяжких преступлений – заявила она.

В МУС также призвали 125 государств-участников обеспечить дальнейшую работу учреждения и защитить международное правосудие от политического давления.

США ввели санкции против Международного уголовного суда — СМИ