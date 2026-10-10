"Атака на верховенство права" — в МУС резко отреагировали на санкции США
Киев • УНН
США ввели санкции против МУС после ограничений в отношении 13 его судей и прокуроров. Суд заявил, что продолжит работу независимо.
Соединённые Штаты ввели санкции против Международного уголовного суда как учреждения. В МУС назвали это беспрецедентным шагом и попыткой помешать международному правосудию. Об этом говорится в официальном заявлении Суда, пишет УНН.
Детали
Новые ограничения ввели после санкций против 13 судей и прокуроров МУС. В Суде подчеркнули, что американские меры направлены против независимого учреждения, которое расследует военные преступления, геноцид и преступления против человечности.
Это нападение на верховенство права и сами основы международного правопорядка
Суд отказался подчиняться давлению США
Президент МУС Томоко Аканэ подчеркнула, что учреждение продолжит выполнять свои полномочия независимо от введённых ограничений.
Суд будет продолжать полностью выполнять свой мандат, оставаясь независимым и беспристрастным, действуя исключительно на основе закона и доказательств, ради бесчисленных жертв тяжких преступлений
В МУС также призвали 125 государств-участников обеспечить дальнейшую работу учреждения и защитить международное правосудие от политического давления.
США ввели санкции против Международного уголовного суда — СМИ09.10.26, 18:25 • 3998 просмотров