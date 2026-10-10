"Напад на верховенство права" – в МКС різко відреагували на санкції США

Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду як установи. У МКС назвали це безпрецедентним кроком і спробою перешкодити міжнародному правосуддю. Про це йдеться в офіційній заяві Суду, пише УНН.

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Нові обмеження запровадили після санкцій проти 13 суддів і прокурорів МКС. У Суді наголосили, що американські заходи спрямовані проти незалежної установи, яка розслідує воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності.

Це напад на верховенство права та самі основи міжнародного правопорядку – заявили в МКС.

Суд відмовився підкорятися тиску США

Президентка МКС Томоко Акане наголосила, що установа продовжить виконувати свої повноваження незалежно від запроваджених обмежень.

Суд продовжуватиме повністю виконувати свій мандат, будучи незалежною та неупередженою, діючи лише на основі закону та доказів, заради незліченних жертв тяжких злочинів – заявила вона.

У МКС також закликали 125 держав-учасниць забезпечити подальшу роботу установи та захистити міжнародне правосуддя від політичного тиску.

США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду - ЗМІ