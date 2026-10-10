Україна підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду та його незалежності після санкцій США

Україна підтвердила свою підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС), наголосивши на важливості збереження його незалежності та ефективної роботи. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у соцмережі X, пише УНН.

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У відомстві зазначили, що Україна як держава-учасниця Римського статуту залишається відданою принципам міжнародного правосуддя та підтримує незалежність і цілісність Суду.

МЗС наголосило, що МКС відіграє ключову роль у притягненні до відповідальності осіб, причетних до злочинів росії проти України.

Україна продовжить співпрацю з МКС

Для України МКС є життєво важливим інститутом у прагненні притягнути винних до відповідальності за російські звірства та забезпечити правосуддя для жертв і тих, хто вижив – заявили у міністерстві.

Україна також підтвердила готовність співпрацювати з іншими державами-учасницями Римського статуту, щоб забезпечити ефективне функціонування Міжнародного кримінального суду.

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