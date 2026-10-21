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Каллас взяла паузу у протистоянні з Трампом через санкції США проти Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Кая Каллас закликала ЄС використати 180-денний період для консультацій щодо санкцій США проти МКС. Вона застерегла від послаблення суду.

Каллас взяла паузу у протистоянні з Трампом через санкції США проти Міжнародного кримінального суду

Європейський Союз поки не запроваджуватиме негайних заходів у відповідь на американські санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність додаткових консультацій, попри вимоги євродепутатів діяти швидше. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Майже 60 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію застосувати так званий блокувальний статут. Цей механізм дозволяє захищати європейські компанії від дії іноземних санкцій та обмежувати виконання американських вимог на території ЄС.

Україна підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду та його незалежності після санкцій США10.10.26, 06:15 • 5999 переглядiв

Виступаючи 20 жовтня у Страсбурзі, Каллас наголосила, що Брюссель має ретельно підготувати можливу відповідь, оскільки застосування такого механізму потребує юридичного обґрунтування.

Чому ЄС відкладає відповідь Вашингтону

Ми повинні розглядати всі варіанти. Якщо ми скористаємося блокувальним статутом, у нас буде один шанс, і ми повинні зробити це правильно

– заявила Каллас.

Санкції США передбачають 180-денний перехідний період від 9 жовтня. Європейські посадовці планують використати цей час для переговорів та оцінки правових наслідків. Водночас Вашингтон уже запровадив персональні обмеження проти дев'ятьох суддів і головного прокурора МКС.

Каллас також попередила, що вихід окремих держав із Міжнародного кримінального суду може підірвати систему міжнародного правосуддя. Вона окремо згадала розслідування воєнних злочинів росії в Україні як приклад важливості роботи суду.

ЄС не поспішає захищати Міжнародний кримінальний суд від санкцій Трампа – у Брюсселі обрали інший шлях15.10.26, 00:56 • 5673 перегляди

Степан Гафтко

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