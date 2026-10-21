Каллас взяла паузу у протистоянні з Трампом через санкції США проти Міжнародного кримінального суду

Європейський Союз поки не запроваджуватиме негайних заходів у відповідь на американські санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність додаткових консультацій, попри вимоги євродепутатів діяти швидше. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Майже 60 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію застосувати так званий блокувальний статут. Цей механізм дозволяє захищати європейські компанії від дії іноземних санкцій та обмежувати виконання американських вимог на території ЄС.

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Виступаючи 20 жовтня у Страсбурзі, Каллас наголосила, що Брюссель має ретельно підготувати можливу відповідь, оскільки застосування такого механізму потребує юридичного обґрунтування.

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Ми повинні розглядати всі варіанти. Якщо ми скористаємося блокувальним статутом, у нас буде один шанс, і ми повинні зробити це правильно – заявила Каллас.

Санкції США передбачають 180-денний перехідний період від 9 жовтня. Європейські посадовці планують використати цей час для переговорів та оцінки правових наслідків. Водночас Вашингтон уже запровадив персональні обмеження проти дев'ятьох суддів і головного прокурора МКС.

Каллас також попередила, що вихід окремих держав із Міжнародного кримінального суду може підірвати систему міжнародного правосуддя. Вона окремо згадала розслідування воєнних злочинів росії в Україні як приклад важливості роботи суду.

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