Великобритания может присоединиться к предложенной Европейским союзом программе защиты автомобильного производства в Европе без введения импортных пошлин на китайские электромобили. Это предусмотрено проектом плана. Предложение подготовила Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Европейские послы должны обсудить его в среду, пишет УНН.

Детали

Это произошло после предыдущих предложений ЕС, согласно которым Лондон должен был согласовать свои пошлины на китайские электромобили с европейскими в качестве условия присоединения к программе.

Высокопоставленные британские правительственные чиновники в последнее время все более позитивно высказываются о возможности участия в инициативе на условиях, которые Лондон согласился бы принять. Нынешнее предложение они встретили со сдержанным оптимизмом.

Программа «Сделано в Европе» (Made in Europe), официальное название которой — Закон о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act), направлена на защиту производства в ЕС путем введения ограничений в отношении товаров из стран, не входящих в объединение. Особое внимание уделено Китаю и автомобильной промышленности.

Эта инициатива потенциально представляет угрозу для Великобритании, поскольку нахождение за пределами ЕС может сделать ее уязвимой для ограничений, направленных прежде всего против других стран.

Согласование с более высокими пошлинами ЕС на китайские электромобили привело бы к росту их стоимости в Великобритании, где такие автомобили становятся все более популярными.

Кроме того, существует риск, что Китай в ответ введет собственные пошлины на автомобили британского производства.

«Настоящее беспокойство»

Теперь Ирландия, как впервые сообщила Financial Times, предлагает разрешить Великобритании присоединиться к программе Made in Europe без необходимости вводить аналогичные европейским пошлины

Главным аргументом в пользу такого решения является тесная интеграция и взаимозависимость автомобильных отраслей Великобритании и ЕС.

Предложение также будет распространяться на Швейцарию и страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), в частности Норвегию. В то же время участие стран, не входящих в ЕС, будет зависеть от предоставления Евросоюзу доступа к их программам субсидирования и государственным закупкам.

Однако инициатива находится на начальном этапе. После встречи европейских послов в среду ее повторно обсудят министры по вопросам конкуренции стран — членов ЕС на заседании до Рождества.

Предложение также должны одобрить Европейская комиссия и Европейский парламент.

После состоявшегося на прошлой неделе саммита ЕС и Великобритании в Брюсселе премьер-министр Энди Бернем заявил, что программа Made in Europe стала «причиной серьезного беспокойства во всей британской экономике, особенно среди производителей автомобилей».

«Для работников станет облегчением то, что Великобритания и ЕС договорились в Брюсселе избегать мер, которые могли бы нанести ущерб промышленности друг друга», — добавил он.

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