Велика Британія може приєднатися до запропонованої Європейським Союзом програми захисту автомобільного виробництва в Європі без запровадження імпортних мит на китайські електромобілі. Це передбачено проєктом плану. Пропозицію підготувала Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС. Європейські посли мають обговорити її в середу, пише УНН.

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Це сталося після попередніх пропозицій ЄС, згідно з якими Лондон мав би узгодити свої мита на китайські електромобілі з європейськими як умову приєднання до програми.

Високопосадовці британського уряду останнім часом дедалі позитивніше висловлюються щодо можливості участі в ініціативі на умовах, які Лондон погодився б прийняти. Нинішню пропозицію вони зустріли зі стриманим оптимізмом.

Програма "Зроблено в Європі" (Made in Europe), офіційна назва якої — Закон про промисловий акселератор (Industrial Accelerator Act), має на меті захистити виробництво в ЄС шляхом запровадження обмежень щодо товарів із країн за межами об'єднання. Особливу увагу приділено Китаю та автомобільній промисловості.

Ця ініціатива потенційно становить загрозу для Великої Британії, оскільки перебування поза межами ЄС може зробити її вразливою до обмежень, спрямованих насамперед проти інших країн.

Узгодження з вищими митами ЄС на китайські електромобілі призвело б до зростання їхньої вартості у Великій Британії, де такі автомобілі стають дедалі популярнішими.

Крім того, існує ризик, що Китай у відповідь запровадить власні мита на автомобілі британського виробництва.

"Справжнє занепокоєння"

Тепер Ірландія, як уперше повідомила Financial Times, пропонує дозволити Великій Британії приєднатися до програми Made in Europe без необхідності запроваджувати аналогічні до європейських мита

Головним аргументом на користь такого рішення є тісна інтеграція та взаємозалежність автомобільних галузей Великої Британії та ЄС.

Пропозиція також поширюватиметься на Швейцарію та країни Європейської економічної зони (ЄЕЗ), зокрема Норвегію. Водночас участь країн, які не входять до ЄС, залежатиме від надання Євросоюзу доступу до їхніх програм субсидування та державних закупівель.

Однак ініціатива перебуває на початковому етапі. Після зустрічі європейських послів у середу її повторно обговорять міністри з питань конкуренції країн-членів ЄС на засіданні до Різдва.

Пропозицію також мають схвалити Європейська комісія та Європейський парламент.

Після минулотижневого саміту ЄС і Великої Британії в Брюсселі прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що програма Made in Europe стала "причиною серйозного занепокоєння в усій британській економіці, особливо серед виробників автомобілів".

"Для працівників стане полегшенням те, що Велика Британія та ЄС домовилися в Брюсселі уникати заходів, які могли б зашкодити промисловості одне одного", — додав він.

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