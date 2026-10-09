Европарламент признал новую Госдуму России нелегитимной и призвал ЕС прекратить контакты с депутатами
Киев • УНН
Европарламент назвал выборы в Госдуму РФ фиктивными и не признал её новый состав. ЕС призвали прекратить официальные контакты с депутатами.
Европейский парламент принял резолюцию, в которой отказался признавать результаты выборов в Госдуму РФ и легитимность ее нового состава. Документ поддержали 482 евродепутата, сообщает Meduza, пишет УНН.
Детали
Против резолюции проголосовал 41 депутат, еще 39 воздержались. В документе российские выборы назвали "фиктивными", отметив, что голосование проходило в атмосфере страха и на фоне полномасштабной войны против Украины.
Евродепутаты подчеркнули, что у избирателей не было реальной политической альтернативы, независимые СМИ и авторитетные наблюдатели отсутствовали, а критики Кремля оказались в тюрьмах, изгнании или были убиты.
ЕС призывают изолировать российских депутатов
Европарламент призвал государства Европейского союза отказаться от официальных контактов с депутатами новой Госдумы. Также парламентарии выступили против возвращения России к полноценному участию в международных спортивных и культурных мероприятиях.
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Отдельно депутаты призвали продолжать поддержку российских демократических сил, которые открыто выступают против войны в Украине.
В то же время парламентарии связывают нормализацию отношений между ЕС и Россией с выполнением ряда условий. Среди них — восстановление территориальной целостности Украины, освобождение военнопленных и выплата репараций.
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