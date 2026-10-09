Європарламент визнав нову держдуму росії нелегітимною та закликав ЄС припинити контакти з депутатами

Європейський парламент ухвалив резолюцію, якою відмовився визнавати результати виборів до держдуми рф та легітимність її нового складу. Документ підтримали 482 євродепутати, повідомляє Meduza, пише УНН.

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Проти резолюції проголосував 41 депутат, ще 39 утрималися. У документі російські вибори назвали "фіктивними", зазначивши, що голосування відбувалося в атмосфері страху та на тлі повномасштабної війни проти України.

Євродепутати наголосили, що виборці не мали реальної політичної альтернативи, незалежні медіа та авторитетні спостерігачі були відсутні, а критики кремля опинилися у в'язницях, вигнанні або були вбиті.

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Європарламент закликав держави Євросоюзу відмовитися від офіційних контактів із депутатами нової держдуми. Також парламентарі виступили проти повернення росії до повноцінної участі в міжнародних спортивних і культурних заходах.

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Окремо депутати закликали продовжувати підтримку російських демократичних сил, які відкрито виступають проти війни в Україні.

Водночас нормалізацію відносин між ЄС та росією парламентарі пов'язують із виконанням низки умов. Серед них – відновлення територіальної цілісності України, звільнення військовополонених та виплата репарацій.

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