В украинском посольстве во Франции раскрыли детали встречи посла Украины в Париже Вадима Омельченко с кандидаткой в президенты Франции и председательницей партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. В частности, речь шла о её готовности встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась утром 16 ноября.

Посол "поблагодарил госпожу Ле Пен за поддержку резолюций в пользу Украины, принятых в Европейском парламенте и Национальном собрании Франции, а также за поддержку Украины со стороны её избирателей и французских граждан".

Во время встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины, сотрудничество по стратегическим направлениям, в частности по вопросам цифровизации, ядерной энергетики, оборонного производства и совместных инициатив в международной политике. Также обменялись мнениями относительно перспектив европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности её будущего членства в ЕС и НАТО - сообщили в посольстве в соцсетях 16 ноября.

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Отдельное внимание стороны, как отмечается, "уделили развитию отношений между нашими странами и народами, а также перспективам восстановления Украины после завершения войны".

"В контексте обсуждения дипломатических усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира, посол заверил, что Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на участии Европы, в частности Франции, за столом мирных переговоров", - указали в посольстве.

Посол также сообщил, что передаст Президенту Украины информацию о готовности госпожи Марин Ле Пен встретиться с ним в Париже или Брюсселе, и подтвердил приглашение посетить Украину. Посол выразил убеждённость, что открытый диалог и взаимопонимание являются важными составляющими развития украинско-французских отношений - говорится в заявлении посольства.

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