В українському посольстві у Франції розкрили деталі зустрічі посла України у Парижі Вадима Омельченка з кандидаткою у президенти Франції та президенткою партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен. Зокрема, щодо її готовності зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Деталі

Зустріч відбулася вранці 16 листопада.

Посол "подякував пані Ле Пен за підтримку резолюцій на користь України, ухвалених у Європейському парламенті та Національних зборах Франції, а також за підтримку України з боку її виборців і французьких громад".

Під час зустрічі обговорили подальшу підтримку України, співпрацю за стратегічними напрямами, зокрема, з питань цифровізації, ядерної енергетики, оборонного виробництва та спільних ініціатив у міжнародній політиці. Також обмінялися думками щодо перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема її майбутнього членства в ЄС і НАТО - повідомили у посольстві у соцмережах 16 листопада.

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Окрему увагу сторони, як зазначається, "приділили розвитку відносин між нашими країнами та народами, а також перспективам відбудови України після завершення війни".

"У контексті обговорення дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого та сталого миру, посол запевнив, що Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на участі Європи, зокрема Франції, за столом мирних переговорів", - вказали у посольстві.

Посол також повідомив, що передасть Президенту України інформацію про готовність пані Марін Ле Пен зустрітися з ним у Парижі або Брюсселі, та підтвердив запрошення відвідати Україну. Посол висловив переконаність, що відкритий діалог і взаєморозуміння є важливими складовими розвитку українсько-французьких відносин - ідеться у заяві посольства.

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