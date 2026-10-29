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Ирландская полиция опасается нападений во время европейских саммитов в Дублине

Киев • УНН

 • 822 просмотра

В Дублине 12–13 ноября состоятся два европейских саммита с участием мировых лидеров. Полиция опасается атак дронов и диверсий.

Ирландская полиция опасается нападений во время европейских саммитов в Дублине

Ирландская полиция оценивает угрозу нападения во время двух международных саммитов в Дублине 12–13 ноября как существенную. Среди основных рисков — проникновение беспилотников и диверсии. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Детали

Более 50 лидеров стран мира примут участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 12 ноября в Конференц-центре Дублина.

На следующий день в том же месте соберутся 27 глав государств и правительств стран ЕС, а также представители Европейского парламента, которые примут участие в неформальной встрече.

Согласно оценке угроз, уровень риска был классифицирован как "значительный".

Основными проблемами безопасности, связанными с этими мероприятиями, являются вторжение дронов и диверсии.

Диверсия может происходить в различных формах, в частности в виде финансируемых государством кибератак, поэтому это является важной частью плана обеспечения общественного порядка. Вероятно, это будет еще более масштабная операция по обеспечению безопасности, чем во время визита Трампа в прошлом месяце, и на дежурстве будут находиться многочисленные вооруженные подразделения

- рассказал источник.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в Дублине 12 ноября. Если он не сможет приехать, вместо него могут прибыть высокопоставленные чиновники украинского правительства.

Председательствующая в ЕС Ирландия хочет открыть все переговорные кластеры для Украины в этом году - СМИ15.10.26, 12:47 • 35161 просмотр

Ольга Розгон

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