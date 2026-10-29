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Ірландська поліція побоюється нападів під час європейських самітів у Дубліні

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

У Дубліні 12–13 листопада відбудуться два європейські саміти за участю світових лідерів. Поліція побоюється атак дронів і диверсій.

Ірландська поліція побоюється нападів під час європейських самітів у Дубліні

Ірландська поліція оцінює загрозу нападу під час двох міжнародних самітів у Дубліні 12–13 листопада як суттєву. Серед основних ризиків - проникнення безпілотників і диверсії. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Деталі

Понад 50 лідерів країн світу візьмуть участь у саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), який відбудеться 12 листопада в Конференц-центрі Дубліна.

Наступного дня в тому ж місці зберуться 27 глав держав і урядів країн ЄС, а також представники Європейського парламенту, які візьмуть участь у неформальній зустрічі.

Згідно з оцінкою загроз, рівень ризику було класифіковано як "значний".

Головними проблемами безпеки, пов’язаними з цими заходами, є вторгнення дронів та диверсії.

Диверсія може відбуватися у різних формах, зокрема у вигляді кібератак, що фінансуються державою, тому це є важливою частиною плану забезпечення громадського порядку. Це, ймовірно, буде ще масштабніша операція з забезпечення безпеки, ніж під час візиту Трампа минулого місяця, і на чергуванні перебуватимуть численні озброєні підрозділи

- розповіло джерело.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в Дубліні 12 листопада. Якщо він не зможе приїхати, замість нього можуть прибути високопосадовці українського уряду.

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ15.10.26, 12:47 • 35161 перегляд

Ольга Розгон

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