Ірландська поліція побоюється нападів під час європейських самітів у Дубліні

Ірландська поліція оцінює загрозу нападу під час двох міжнародних самітів у Дубліні 12–13 листопада як суттєву. Серед основних ризиків - проникнення безпілотників і диверсії. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

Понад 50 лідерів країн світу візьмуть участь у саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), який відбудеться 12 листопада в Конференц-центрі Дубліна.

Наступного дня в тому ж місці зберуться 27 глав держав і урядів країн ЄС, а також представники Європейського парламенту, які візьмуть участь у неформальній зустрічі.

Згідно з оцінкою загроз, рівень ризику було класифіковано як "значний".

Головними проблемами безпеки, пов’язаними з цими заходами, є вторгнення дронів та диверсії.

Диверсія може відбуватися у різних формах, зокрема у вигляді кібератак, що фінансуються державою, тому це є важливою частиною плану забезпечення громадського порядку. Це, ймовірно, буде ще масштабніша операція з забезпечення безпеки, ніж під час візиту Трампа минулого місяця, і на чергуванні перебуватимуть численні озброєні підрозділи