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Депутаты Европейского парламента обвинили Албанию в использовании "коварных" методов для ускорения реализации проекта роскошного курорта, связанного с семьёй президента США Дональда Трампа. Это происходит на фоне протестов, которые становятся всё более жестокими, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Хотя премьер-министр Эди Рама пообещал "прислушаться к голосам молодёжи", вышедшей на улицы, он подвергся резкой критике за то, что проигнорировал демонстрантов, которые долгое время мирно выступали против этого спорного проекта, отмечает издание.

В Тиране развернулись события, которых не видели десятилетиями: студенты, возглавляющие протестное движение, вступили в ожесточённые столкновения с полицией специального назначения. В городе горят правительственные здания, банки и коммерческие объекты, которые также подверглись нападениям и разграблению.

В комментарии The Guardian нидерландская евродепутат Тинеке Стрик обвинила Раму в обострении ситуации из-за его настойчивого продвижения планов, которые поддерживает Джаред Кушнер — зять президента США.

"Если бы албанское правительство серьёзно отнеслось к "Революции фламинго", мы бы не оказались в такой ситуации", — отметила она, говоря о народном движении, возникшем в ответ на строительство курорта в экологически уязвимых районах этой балканской страны. — "Студенты озвучивают недовольство людей, которые чувствуют, что их никто не слышит".

В понедельник в столице можно было увидеть, как коммунальные работники демонтируют брусчатку, а владельцы магазинов забивают витрины металлическими листами. Это происходит уже шестой день подряд на фоне жестоких столкновений, во время которых протестующие даже подожгли полицейский участок. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу. Студенты заявили, что будут продолжать протесты, пока лидер социалистов не уйдёт в отставку — требование, которое он решительно отверг.

"Эта ужасная идея с курортом стала той искрой, которая разожгла пламя", — вздыхает Грета, студентка из Тираны. Она добавляет, что лозунгом, который молодёжь скандирует на демонстрациях в последние месяцы, является фраза: "Албания не продаётся".

"Теперь появились и другие проблемы, которые ещё больше раздувают этот огонь. Нас действительно беспокоит состояние нашей демократии, уровень жизни и образование".

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В материале отмечается, что этот спорный проект предусматривает строительство до 10 000 вилл в прибрежных районах, которые ранее находились под охраной окружающей среды. Ситуация изменилась после того, как правительство приняло одиозный закон, разрешающий "стратегическим инвесторам" вести строительство на территории ландшафта Вьоса-Нарта — местности, окружающей последнюю в Средиземноморье целостную дельтовую систему.

В июне Европейский парламент призвал Албанию — страну-кандидата на вступление в ЕС — отменить этот закон, подчеркнув, что он представляет прямую угрозу экологическим стандартам, которые являются "необходимым условием для вступления" в Евросоюз.

Этот шаг Европарламента стал ответом на начало строительных работ в мае. Событие спровоцировало волну протестов, охватившую всю страну, особенно после того, как выяснилось, что ради прокладки подъездных путей в природном заповеднике были уничтожены древние дюны и лес.

Эди Рама, который в прошлом году был переизбран на беспрецедентный четвёртый срок, поставил перед собой цель добиться вступления этого балканского государства — которое даже спустя более трёх десятилетий после краха коммунизма остаётся одной из беднейших стран Европы — в ЕС к 2030 году. В своём обращении, которое он транслировал в воскресенье в социальных сетях, Рама спросил: "Албанцам следует чётко определиться: чего именно они хотят — этого, того или всё же вступления в ЕС?"

Однако Тине Стрик, депутат Европарламента от фракции «Зелёных», которая в июне возглавляла миссию по изучению ситуации в Албании, отметила: очевидно, что правительство спешит «создать свершившиеся факты на местах», пока его деятельность ещё не регулируется стандартами ЕС. Албания, являющаяся одним из лидеров в процессе расширения Евросоюза, надеется завершить переговоры о вступлении к концу 2027 года.

Ссылаясь на исследование воздействия на окружающую среду — «научные результаты» которого Рама недавно назвал решающим основанием для реализации проекта стоимостью 4 миллиарда евро, — Стрик заявила: «Правительство представило Европейской комиссии пакет документов по окружающей среде, но не отменило закон, разрешающий строительство в охранной зоне... Оно по-прежнему пытается содействовать реализации мегаломанских планов Иванки Трамп и Джареда Кушнера по созданию роскошного курорта. Каким образом? Путём проведения оценки воздействия по ускоренной процедуре. Если бы это исследование было выполнено [более тщательно], оно ни в коем случае не могло бы привести к выводу, что такое строительство допустимо». В этом месяце, выступая на туристическом форуме в Брюсселе, Рама заявил, что этот знаковый проект коренным образом изменит ситуацию в стране, которая до падения сталинского режима в 1990-х годах была «Северной Кореей» Европы.

«Если строительство начнётся, решать это будут не на улицах, а учёные, — заявил он на форуме. — Идея о том, что природа сама о себе позаботится, если мы просто будем на неё смотреть, — абсурдна и устарела. Мы стремимся создать... высококлассное туристическое направление, где природа будет в центре внимания, где люди смогут отдыхать, а албанский народ получит то, чего заслуживает: гораздо более сильную экономику».

8 октября Кушнер охарактеризовал этот проект как имеющий единственную цель: «Построить объект в соответствии с высочайшими стандартами дизайна и экологическими нормами, а также сделать эту необыкновенную часть Албании более зелёной, богатой биоразнообразием и более экологически устойчивой».

СМИ отмечает, что было замечено, как частные подрядчики, которым поручили провести оценку воздействия на окружающую среду, занимаются картографированием, измерениями и мониторингом территории. В ответ на это экологи, выступившие инициаторами первоначальных протестов, заявили на этой неделе, что «наука уже сказала своё слово».

«Она сказала его ещё в 2004 году, когда эксперты факультета естественных наук Тиранского университета решили взять под защиту этот невероятный ландшафт, — отметил Александер Трайце из старейшей в стране природоохранной организации „Защита и сохранение природной среды в Албании“ (PPNEA). — Их решение основывалось на очень убедительных научных данных. Наука уже не может сказать нам ничего нового. Возобновление дискуссии — это не только неискренность, но и, очевидно, попытка оправдать строительство, которого вообще не должно быть».

Подчеркнув, что для надлежащего проведения оценки воздействия на окружающую среду потребуется «как минимум два года», он добавил: «Нужно несколько сезонов на протяжении нескольких лет, чтобы по-настоящему изучить виды и биоразнообразие этого региона».

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По словам Трайце, поскольку насилие не прекращается, албанцы испытывают глубокое возмущение из-за вялой позиции ЕС. «Если бы ЕС вмешался раньше и призвал Раму остановиться, мирная фаза протестного движения не переросла бы в то, что мы видим сегодня».

Стрик, признавшаяся, что её удивил энтузиазм премьер-министра Албании по поводу создания такого масштабного туристического комплекса в столь уязвимой местности, подчеркнула важность защиты подобных уникальных прибрежных зон на континенте, который уже научился на ошибках прошлого. «Я обвиняю Раму в том, что он действует в интересах — собственных и Кушнера, — а не в интересах окружающей среды или албанского народа», — заявила она.

"Правительство, по всей видимости, намерено завершить все процедуры к тому моменту, когда оно будет юридически обязано соблюдать стандарты ЕС. Такие коварные и недобросовестные действия должны быть решительно осуждены со стороны ЕС. Если Албания действительно стремится быть надёжным кандидатом на вступление в ЕС, она должна уважать законодательство Евросоюза, а не пытаться его обойти". Комментируя заявления Стрик, Рама сказал изданию The Guardian: "Пожалуйста, передайте уважаемой даме, что насилие в Тиране — вполне реальное явление. Вместо того чтобы выдумывать несуществующие экологические заговоры, она могла бы помочь Албании, осудив насилие — насилие, которое она, похоже, одобряет, чем прискорбно напоминает представительницу кремля, госпожу захарову [представительницу Министерства иностранных дел россии Марию Захарову]".