Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины

11–12 ноября в Брюсселе состоялась мини-пленарная сессия Европейского парламента, в ходе которой депутаты рассмотрели вопросы усиления санкций против России, защиты украинских детей, развития оборонной промышленности, кибербезопасности и финансирования гражданской защиты. Одним из главных результатов стало принятие резолюции по украинским детям, которые были принудительно депортированы в РФ или остаются на оккупированных территориях.

Какие еще решения приняли европарламентарии и что они означают для Украины, рассказывает УНН.

Два дня решений в Брюсселе: что они показали

В течение 11–12 ноября 2026 года Европейский парламент провел в Брюсселе очередную мини-пленарную сессию. В повестку дня вошли вопросы международной безопасности, экономического развития, защиты прав человека, цифровых технологий и будущего финансирования Европейского союза.

Первый день посвятили преимущественно парламентским дебатам. В частности, европарламентарии обсудили положение украинских детей, принудительно вывезенных Россией, программу работы Европейской комиссии на 2027 год, реформирование гражданской защиты и противодействие киберугрозам. На 12 ноября запланировали 15 вопросов для голосования. Среди них — резолюция по украинским детям, инициативы в сфере оборонных технологий, инвестиционной защиты и использования искусственного интеллекта.

Для Украины ключевыми стали вопросы международной ответственности России, дальнейшего санкционного давления и укрепления европейской безопасности.

Депортация украинских детей: Европарламент поддержал жесткую оценку действий России

Одним из важнейших результатов сессии стало принятие 12 ноября резолюции по украинским детям, которых принудительно депортировали в Россию или которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Документ поддержали 536 европарламентариев, против проголосовали 8, еще 37 воздержались.

Как сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, которая находилась с рабочим визитом в Европарламенте, принятая резолюция предусматривает принципиально более широкий подход к защите украинских детей. В частности, внимание уделено не только депортированным несовершеннолетним, но и примерно 1,6 млн украинских детей, которые, согласно приведенным во время обсуждения оценкам, остаются под российской оккупацией.

Европарламент заявил, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призвал государства ЕС официально признать их таковыми. Резолюция требует от России немедленного и безусловного возвращения депортированных детей, предоставления информации об их местонахождении и обеспечения доступа международных гуманитарных организаций.

Отдельно говорится о прекращении принудительной русификации, милитаризации, незаконного усыновления и изменения гражданства украинских детей.

Европарламентарии также подчеркнули, что возвращение несовершеннолетних не может быть предметом политического торга, обмена военнопленными или условием территориальных уступок во время мирных переговоров. Кроме того, документ предусматривает призывы к расширению санкций против лиц, организаций и компаний, причастных к депортации и перевоспитанию детей.

Новые санкции против России: ЕС ищет способы перекрыть финансирование войны

Еще одним важным вопросом стало усиление санкционного давления на Россию в ответ на продолжающиеся атаки против Украины. 12 ноября европарламентарии обсудили необходимость перекрытия источников финансирования российской агрессии. Дискуссия касалась дальнейших возможностей экономического ограничения РФ и сокращения ресурсов, которые могут использоваться для ведения войны.

В частности, Европарламент призвал рассмотреть ограничения против российских корпораций "Газпром" и "Роснефть", а также причастных дочерних структур. Соответствующие призывы связаны с данными исследователей Йельского университета о финансировании или обеспечении перемещения и перевоспитания детей.

Для Украины дальнейшее расширение санкций могло бы означать дополнительные ограничения для российских финансовых и экономических структур. Однако практическое воздействие будет зависеть от конкретного содержания будущих решений, их исполнения и возможностей обхода ограничений.

Европейская оборона: поддержка военных технологий и оборонных предприятий

Вопрос развития оборонной промышленности также вошёл в повестку дня сессии. 12 ноября на голосование вынесли доклад, посвящённый поддержке новых участников оборонного рынка и переходу от технологических прототипов к серийному производству.

Европейские законодатели рассматривают возможности привлечения малых и средних предприятий, стартапов и инновационных компаний к укреплению оборонного потенциала ЕС. Проблема заключается в том, что даже перспективные оборонные разработки нередко сталкиваются с трудностями при переходе к масштабному производству. Речь идёт о доступе к финансированию, государственным заказам, производственным мощностям и сложных закупочных процедурах.

Для Украины это направление представляет практический интерес. Во время полномасштабной войны украинские производители накопили опыт быстрой разработки и совершенствования беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и других оборонных технологий. Расширение сотрудничества с европейскими партнёрами потенциально может способствовать совместному производству, привлечению инвестиций и выходу украинских разработок на европейский рынок.

Миллиарды евро на гражданскую защиту: как ЕС готовится к новым угрозам

Во время сессии Европарламент также поддержал свою позицию относительно реформирования Механизма гражданской защиты ЕС на 2028–2034 годы. Речь идёт о системе, которая помогает европейским странам реагировать на стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, масштабные пожары, наводнения и другие кризисы. Европейская комиссия предложила предусмотреть на соответствующие меры 10,675 млрд евро. В то же время Европарламент выступил за увеличение финансирования до 12,42 млрд евро.

Парламентское предложение предусматривает распределение ресурсов по трём направлениям: 40% на гражданскую защиту, 40% на готовность к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и 20% в качестве резерва для непредвиденных потребностей. Среди предложенных нововведений также — усиление систем раннего предупреждения, оценка уязвимости территорий, формирование запасов необходимых материалов и совершенствование сотрудничества гражданских и военных структур во время кризисов.

Кибербезопасность и искусственный интеллект: как Европа усиливает защиту

11 ноября евродепутаты обсудили устойчивость Европейского союза к кибератакам, гибридным угрозам и нарушениям работы критической инфраструктуры. В центре внимания оказались защита цифровых систем, стратегических цепочек поставок и сервисов, от которых зависит повседневная жизнь граждан.

Основанием для дискуссии, в частности, стали кибератаки на подключённое оборудование в европейских торговых сетях, которые продемонстрировали уязвимость современной инфраструктуры.

Отдельно 12 ноября Европарламент рассмотрел вопрос использования искусственного интеллекта в европейских институциях. Профильный комитет предложил усилить демократический контроль за применением ИИ, обеспечить прозрачность алгоритмических решений и сохранить ответственность человека за принятие решений.

Среди других предложений — дополнительная защита от дипфейков, алгоритмической дискриминации и использования технологий для манипулирования общественным мнением.

Для официального Киева эта дискуссия имеет значение из-за постоянного противодействия российским кибератакам, дезинформационным кампаниям и информационному вмешательству. Кроме того, развитие европейского регулирования ИИ будет формировать стандарты, с которыми Украине придётся согласовывать собственные цифровые правила в процессе евроинтеграции.

Экономика и инвестиции: какие изменения обсудили евродепутаты

Экономический блок сессии посвятили защите частных инвесторов, повышению прозрачности финансовых продуктов и будущим приоритетам Европейского союза.

В частности, 12 ноября в повестку дня голосований вошли два законодательных документа, направленных на совершенствование правил розничного инвестирования. Инициативы предусматривают более понятное информирование граждан об инвестиционных рисках, возможной доходности, комиссиях и других расходах. Цель предложенных изменений — помочь инвесторам принимать обоснованные финансовые решения и снизить риски введения потребителей в заблуждение.

Кроме того, 11 ноября депутаты обсудили программу работы Европейской комиссии на 2027 год. Среди ее приоритетов определили повышение конкурентоспособности экономики, развитие инноваций, укрепление обороны, защиту демократии и подготовку многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Что еще произошло в Брюсселе 11–12 ноября

Помимо вопросов, непосредственно связанных с Украиной, евродепутаты приняли ряд организационных решений.

В частности, 12 ноября новой вице-президенткой Европейского парламента избрали представительницу Люксембурга Тилли Мец из политической группы "Зеленые / Европейский свободный альянс". В первом туре она получила 423 голоса, тогда как ее конкурентку Раду Лайкову поддержали 114 депутатов.

Также Европарламент одобрил изменения, позволяющие депутаткам передавать право голоса коллегам в период перед родами и после рождения ребенка. За соответствующие положения проголосовали 578 евродепутатов, против — 25, еще четверо воздержались.

Отдельными вопросами повестки дня стали реализация Европейского плана борьбы с онкологическими заболеваниями, поддержка агропродовольственного сектора, деятельность Европейского химического агентства и финансовое сотрудничество с Гренландией.

11 ноября депутаты также обсудили свободу СМИ и независимость общественных вещателей в Чехии.

Что результаты мини-пленарной сессии означают для Украины

Решения и дискуссии Европарламента имеют для Украины несколько направлений потенциального влияния.

Прежде всего речь идет о политическом и правовом измерениях. Принятая резолюция в отношении украинских детей усиливает международное внимание к принудительной депортации, русификации и милитаризации несовершеннолетних. В то же время она создает дополнительные основания для политического давления на Россию и призывов к расширению международных расследований.

Второе направление — санкционная политика. Дальнейшее ограничение финансовых возможностей России остается одним из инструментов европейской поддержки Украины. Однако реальный эффект зависит от того, какие именно санкции согласуют государства ЕС и насколько эффективно будет обеспечиваться их выполнение.

Третье направление — оборонное и технологическое сотрудничество. Развитие европейской оборонной промышленности может создавать дополнительные возможности для украинских производителей, в частности в сфере беспилотных систем, военных технологий и совместных производственных проектов.

Четвертое направление касается устойчивости государства к кризисам. Усиление европейских механизмов гражданской защиты, кибербезопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации потенциально расширяет возможности международного сотрудничества, особенно в условиях российских атак на украинскую инфраструктуру.

В то же время подчеркнем, что большинство этих инициатив не предусматривает немедленного выделения Украине дополнительных средств или автоматического введения новых правил. Их практический результат будет зависеть от дальнейших решений институтов ЕС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европарламент принял резолюцию, призывая государства-члены ЕС и G7 незамедлительно одобрить предложение об использовании замороженных российских активов. Это должно стать основой для предоставления Украине значительного гранта и займа с возмещением, зависящим от будущих репараций России.