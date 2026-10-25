Марин Ле Пен начала президентскую кампанию во Франции на фоне массовых протестов

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Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами 2027 года. Она пообещала усилить борьбу с преступностью, ограничить иммиграцию и укрепить суверенитет Франции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первый предвыборный митинг Ле Пен провела 25 октября в Орлеане на фоне масштабных протестов против роста стоимости жизни и социального неравенства.

Во время выступления политик заявила, что Франция переживает экономический, социальный кризис и кризис в сфере безопасности, и пообещала восстановить порядок в стране.

Мы живем не в конце света, а в конце их мира – сказала Ле Пен, обращаясь к политическим оппонентам.

Ле Пен лидирует в опросах

Согласно опубликованному в воскресенье опросу, поддержка Ле Пен составляет 32–33,5%. Ее ближайший соперник, лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, имеет около 17%.

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В своей предвыборной программе Ле Пен пообещала восстановить пограничный контроль, автоматически депортировать иностранцев, осужденных за преступления, и усилить борьбу с наркоторговлей.

В экономической политике она выступает за снижение налогов для бизнеса, сокращение бюрократии и поддержку промышленности. Также политик обещает не допустить дальнейшего повышения пенсионного возраста.

В то же время Ле Пен продолжает обжаловать судебный приговор по делу о хищении средств Европейского парламента. Из-за юридических ограничений ее президентская кампания может осложниться.

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