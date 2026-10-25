Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції на тлі масових протестів

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Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен офіційно розпочала кампанію перед президентськими виборами 2027 року. Вона пообіцяла посилити боротьбу зі злочинністю, обмежити імміграцію та зміцнити суверенітет Франції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Перший передвиборчий мітинг Ле Пен провела 25 жовтня в Орлеані на тлі масштабних протестів проти зростання вартості життя та соціальної нерівності.

Під час виступу політикиня заявила, що Франція переживає економічну, соціальну та безпекову кризу, і пообіцяла відновити порядок у країні.

Ми живемо не в кінець світу, а в кінець їхнього світу – сказала Ле Пен, звертаючись до політичних опонентів.

Ле Пен лідирує в опитуваннях

Згідно з оприлюдненим у неділю опитуванням, підтримка Ле Пен становить 32–33,5%. Її найближчий суперник, лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, має близько 17%.

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У своїй передвиборчій програмі Ле Пен пообіцяла відновити прикордонний контроль, автоматично депортувати іноземців, засуджених за злочини, та посилити боротьбу з наркоторгівлею.

В економічній політиці вона виступає за зниження податків для бізнесу, скорочення бюрократії та підтримку промисловості. Також політикиня обіцяє не допустити подальшого підвищення пенсійного віку.

Водночас Ле Пен продовжує оскаржувати судовий вирок у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту. Через юридичні обмеження її президентська кампанія може ускладнитися.

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