Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції на тлі масових протестів

$45.0550.44
ukenru
20:03 • 128 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
19:18 • 7218 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
19:00 • 10198 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
18:05 • 14652 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
17:28 • 15361 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
16:41 • 16895 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
16:02 • 17179 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 16232 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
25 жовтня, 14:02 • 16721 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25176 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.1м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ25 жовтня, 12:28 • 14054 перегляди
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 13981 перегляди
Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки16:36 • 11802 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 10956 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 8984 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25177 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 32539 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 64505 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 85201 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 79696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александар Вучич
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Болгарія
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому19:05 • 3932 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto18:17 • 8292 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo18:10 • 7478 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 9290 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 11110 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Financial Times
The New York Times
Fox News

Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції на тлі масових протестів

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Марін Ле Пен розпочала кампанію, обіцяючи жорсткішу міграційну політику й боротьбу зі злочинністю. Її підтримують 32–33,5% виборців.

Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції на тлі масових протестів
Фото: Reuters

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен офіційно розпочала кампанію перед президентськими виборами 2027 року. Вона пообіцяла посилити боротьбу зі злочинністю, обмежити імміграцію та зміцнити суверенітет Франції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Перший передвиборчий мітинг Ле Пен провела 25 жовтня в Орлеані на тлі масштабних протестів проти зростання вартості життя та соціальної нерівності.

Під час виступу політикиня заявила, що Франція переживає економічну, соціальну та безпекову кризу, і пообіцяла відновити порядок у країні.

Ми живемо не в кінець світу, а в кінець їхнього світу

– сказала Ле Пен, звертаючись до політичних опонентів.

Ле Пен лідирує в опитуваннях

Згідно з оприлюдненим у неділю опитуванням, підтримка Ле Пен становить 32–33,5%. Її найближчий суперник, лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, має близько 17%.

"Ми більше не можемо": Ле Пен виступила проти подальшої фінансової підтримки України16.10.26, 13:15 • 11708 переглядiв

У своїй передвиборчій програмі Ле Пен пообіцяла відновити прикордонний контроль, автоматично депортувати іноземців, засуджених за злочини, та посилити боротьбу з наркоторгівлею.

В економічній політиці вона виступає за зниження податків для бізнесу, скорочення бюрократії та підтримку промисловості. Також політикиня обіцяє не допустити подальшого підвищення пенсійного віку.

Водночас Ле Пен продовжує оскаржувати судовий вирок у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту. Через юридичні обмеження її президентська кампанія може ускладнитися.

Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк25.10.26, 20:41 • 1440 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Пенсійний вік
Мітинги в Україні
Марін Ле Пен
Європейський парламент
Reuters
Франція