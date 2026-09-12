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Дроны по нефтепроводу East-West запускали из Ирака: кто стоит за атакой

Киев • УНН

 • 690 просмотра

БПЛА атаковали нефтепровод East-West, запустив их из провинции Майсан. Саудовская Аравия отложила ответ до завершения расследования Багдада.

Дроны по нефтепроводу East-West запускали из Ирака: кто стоит за атакой

Иракские власти подтвердили, что беспилотники, атаковавшие саудовский нефтепровод East-West, были запущены с территории южной провинции Майсан. Багдад начал расследование, а руководство местных силовых структур начали отстранять от должностей. Тем временем Саудовская Аравия пока воздерживается от ответного удара. Об этом сообщает Associated Press News, передает УНН.

Детали

По данным иракских властей, атака была осуществлена с объекта в провинции Майсан, граничащей с Ираном. Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Заиди поручил незамедлительно установить обстоятельства запуска беспилотников и лиц, причастных к удару.

На фоне расследования с должностей уже отстранено руководство силовых структур провинции, в частности командующий оперативным командованием и начальник полиции Майсана. Также власти Ирака закрыли два важных пограничных перехода с Ираном - Шаламче и Чазабе. При этом конкретная группа, которая могла осуществить атаку, официально до сих пор не названа. Ответственность за удары никто на себя не взял. Объединение проиранских вооруженных формирований в Ираке заявило о непричастности и пообещало сотрудничать со следствием.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, причастен к атаке, однако публичных доказательств в подтверждение этой версии пока не представлено.

Саудовская Аравия сообщила, что после обращения иракского премьера согласилась на данном этапе не наносить ответный удар и дать Багдаду время для расследования. При этом Эр-Рияд подчеркнул, что оставляет за собой право принимать меры для защиты своей территории и критической инфраструктуры.

Контекст

Атаки на саудовский нефтепровод East-West произошли в районах Эр-Рияда и Медины. После ударов власти Саудовской Аравии из соображений безопасности приостановили его работу. По предварительным данным, могли быть повреждены насосные станции, обеспечивающие функционирование магистрали.

Нефтепровод East-West протяженностью около 1,2 тыс. км соединяет нефтедобывающие районы на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на Красном море. Он имеет особое значение для экспорта нефти в условиях проблем с судоходством через Ормузский пролив.

В последние месяцы по этому маршруту транспортировали около 4–5 млн баррелей нефти в сутки. На фоне атак и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива нефтяные котировки на этой неделе превышали 100 долларов за баррель.

Ситуация вокруг атаки также обострила вопрос контроля Багдада над проиранскими вооруженными группировками. Ранее власти Ирака заявляли о намерении добиться их разоружения, однако ряд формирований отказался выполнять соответствующие требования.

По состоянию на 12 сентября остаются неизвестными конкретные исполнители атаки, количество и тип использованных беспилотников, масштабы повреждений нефтепровода и сроки полного восстановления его работы.

Напомним

Ранее мы писали о том, что порт Мокха на побережье Красного моря в Йемене приостановил коммерческую и морскую деятельность после серии ракетных атак хуситов.

Александра Василенко

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