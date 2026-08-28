В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имя

В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда появилось новое имя, и слухи о том, кому из актёров будет предложена эта роль, продолжают набирать обороты, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

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Этот вопрос обсуждается с тех пор, как Дэниел Крейг объявил, что в 2019 году повесит на гвоздь свою бабочку и пистолет, завершив исполнение роли агента 007.

Теперь 31-летний британский актёр Джек Бартон представлен как потенциальный новый главный герой — на фоне сообщений о том, что его называют текущим фаворитом на эту культовую роль.

Издание Page Six сообщает, что кинопробы должны начаться в ближайшие дни, и имя Джека, очевидно, есть среди кандидатов.

Пока он снялся в подростковой драме Netflix "Когда замирает сердце" (Heartstopper) и сериале BBC "СПС: Герои-негодяи" (SAS: Rogue Heroes) в 2025 году, а также в ряде второстепенных ролей.

Говорят, что кастинг-директора поддерживают Джека на эту роль, хотя считается, что Amazon стремится привлечь более известного актёра.

Дебби Маквильямс, которая выбрала на эту роль предыдущих Бондов Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга, ранее заявила, что на роль следует выбрать новичка.

В июне она рассказала Independent: "Я не хочу видеть ни одну из [звёзд, о которых ходили слухи] в роли Бонда, потому что теперь мы так много о них знаем. Мы хотим знать о них как можно меньше лично, потому что именно такими и являются шпионы. Нам не нужно знать, куда он ходит за покупками, кто его родители или где он живёт. Мы никогда не хотим видеть его дома. И важным элементом всей этой истории является его должностная инструкция. У него есть лицензия на убийство, и мы должны верить, что он способен это сделать. Если вы в это не поверите, то потеряете аудиторию".

Среди других нынешних фаворитов — Каллум Тёрнер, Джек Лоуден, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Элорди и Генри Кавилл.

Тео Джеймс недавно отказался от этой роли и настаивал, что он "слишком стар" для игры секретного агента.

Слухи о том, кто станет следующим 007, ходят уже несколько месяцев и недавно усилились после того, как Amazon MGM Studios объявила в мае, что прослушивания наконец состоятся.

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