Бывший директор по кастингу фильмов о Бонде: агент 007 должен оставаться белым мужчиной
Киев • УНН
Дебби МакВильямс заявила, что Джеймс Бонд не может быть женщиной или цветным человеком. Пирс Броснан также поддержал мнение, что следующим актером в роли 007 будет белый мужчина.
Бывший директор по кастингу фильмов о Джеймсе Бонде Дебби МакВильямс утверждает, что агент 007 должен оставаться белым мужчиной. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
"Выступая на сцене кинофестиваля в Карловых Варах, один из зрителей спросил МакВильямс, может ли шпион быть женщиной или цветным человеком, на что она ответила: "По моему мнению, нет".
"Ян Флеминг написал персонажа, и именно этот персонаж остается. Вот что я думаю. То есть, другие люди могут думать иначе, но я так не думаю", - сказала МакВильямс.
Как отмечает издание, бывший исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан также ранее заявлял, что, по его мнению, следующим актером, который сыграет роль 007, будет мужчина белой расы.
В 2015 году Броснан сказал: "Конечно, все возможно, но я думаю, что это будет мужчина и он будет белым. Есть замечательные чернокожие актеры, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда, и нет никаких причин, почему не может быть чернокожего Джеймса Бонда".
"Женщина в роли Джеймса Бонда - нет, я считаю, что это должен быть мужчина. Джеймс Бонд - это мужчина, он во всем мужественный. Его зовут Джеймс, его зовут Джеймс Бонд", - сказал Броснан.
Напомним
Amazon MGM мало что сказала в обновлении о поисках нового актера для роли Джеймса Бонда, указав: "мы уделяем этому время, чтобы сделать это с осторожностью и глубоким уважением".