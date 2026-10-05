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"Подвергает опасности жизнь по всей Европе": Каллас заявила о всплеске российских гибридных атак

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Кая Каллас заявила о всплеске российских гибридных атак и нарушений воздушного пространства Европы. Три дрона пересекли небо Молдовы.

"Подвергает опасности жизнь по всей Европе": Каллас заявила о всплеске российских гибридных атак

россия подвергает опасности жизни по всей Европе гибридными атаками. Об этом заявила в понедельник, 5 октября, во время брифинга вместе с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"В последние недели Европа наблюдает всплеск российских гибридных атак, попыток диверсий и нарушений воздушного пространства. Российские ракеты и беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Молдовы в течение выходных. И это абсолютно неприемлемо", — сказала Каллас в Брюсселе.

30 сентября россия начала воздушную кампанию против энергетической сети Украины, нанеся удары по энергетическим объектам и инфраструктуре вокруг Киева и других регионов, что стало самой масштабной комбинированной атакой на энергетические объекты за последние месяцы, отмечает издание.

В Молдове, на западной границе Украины, Министерство обороны заявило, что три беспилотника пересекли ее воздушное пространство в течение того дня.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц также на прошлой неделе предупредил, что Германия столкнется с новыми гибридными атаками со стороны россии, и пообещал продолжать поддерживать Украину "накануне, вероятно, самой суровой зимы с начала российского вторжения в 2022 году", пишет издание.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что россия проводит гибридную кампанию атак с использованием дронов и кибератак, обвиняя москву в попытке атаки дронами в аэропорту Лейпцига в августе.

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Юлия Шрамко

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