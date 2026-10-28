Трамп заговорив про перетворення Венесуели на 51-й штат США
Київ • УНН
Дональд Трамп допустив, що Венесуела може стати 51-м штатом США. Він запропонував проводити там вибори губернатора замість президентських.
Президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела в майбутньому може стати 51-м американським штатом. Він також запропонував замість президентських виборів у країні проводити вибори губернатора, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера.
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Можливо, одного дня незабаром вона стане процвітаючим 51-м штатом. Давайте зробимо її 51-м штатом, і замість президента у нас будуть вибори губернатора
Таким чином американський президент публічно допустив можливість включення Венесуели до складу США.
Водночас із наведеної заяви незрозуміло, чи йдеться про реальну політичну ініціативу, чи про риторичне припущення.
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