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Трамп заговорив про перетворення Венесуели на 51-й штат США

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дональд Трамп допустив, що Венесуела може стати 51-м штатом США. Він запропонував проводити там вибори губернатора замість президентських.

Трамп заговорив про перетворення Венесуели на 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела в майбутньому може стати 51-м американським штатом. Він також запропонував замість президентських виборів у країні проводити вибори губернатора, пише УНН із посиланням на заяву американського лідера.

Деталі

Можливо, одного дня незабаром вона стане процвітаючим 51-м штатом. Давайте зробимо її 51-м штатом, і замість президента у нас будуть вибори губернатора

– заявив Трамп.

Таким чином американський президент публічно допустив можливість включення Венесуели до складу США.

Водночас із наведеної заяви незрозуміло, чи йдеться про реальну політичну ініціативу, чи про риторичне припущення.

У Трампа думають над зняттям санкцій із російського інвестфонду - NYT27.10.26, 22:52 • 1044 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки