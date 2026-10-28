Трамп заговорил о превращении Венесуэлы в 51-й штат США
Киев • УНН
Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может стать 51-м штатом США. Он предложил проводить там выборы губернатора вместо президентских.
Президент США Дональд Трамп предположил, что Венесуэла в будущем может стать 51-м американским штатом. Он также предложил вместо президентских выборов в стране проводить выборы губернатора, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера.
Детали
Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем она станет процветающим 51-м штатом. Давайте сделаем ее 51-м штатом, и вместо президента у нас будут выборы губернатора
Таким образом, американский президент публично допустил возможность включения Венесуэлы в состав США.
В то же время из приведенного заявления непонятно, идет ли речь о реальной политической инициативе или о риторическом предположении.
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