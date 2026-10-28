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The New York Times
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Трамп заговорил о превращении Венесуэлы в 51-й штат США

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Дональд Трамп допустил, что Венесуэла может стать 51-м штатом США. Он предложил проводить там выборы губернатора вместо президентских.

Трамп заговорил о превращении Венесуэлы в 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп предположил, что Венесуэла в будущем может стать 51-м американским штатом. Он также предложил вместо президентских выборов в стране проводить выборы губернатора, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера.

Детали

Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем она станет процветающим 51-м штатом. Давайте сделаем ее 51-м штатом, и вместо президента у нас будут выборы губернатора

— заявил Трамп.

Таким образом, американский президент публично допустил возможность включения Венесуэлы в состав США.

В то же время из приведенного заявления непонятно, идет ли речь о реальной политической инициативе или о риторическом предположении.

У Трампа думают о снятии санкций с российского инвестфонда - NYT27.10.26, 22:52 • 1246 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты