Адміністрація президента США Дональда Трампа намагалася переконати Венесуелу та Ірак вийти з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), а також заблокувала сплату Каракасом щорічного членського внеску до об'єднання. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 10 джерел, обізнаних із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентства, Вашингтон прагнув збільшити видобуток нафти та залучити американські інвестиції в обидві країни. Водночас у США побоювалися, що встановлені ОПЕК обмеження на видобуток можуть перешкодити реалізації цих планів.

Тиск на Венесуелу був настільки значним, що в ситуацію втрутився спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, який переконав адміністрацію Трампа не наполягати на виході країни з організації.

Ірак відновив експорт нафти через Сирію автоцистернами після перебоїв у Ормузькій протоці – Reuters

В Іраку питання виходу з ОПЕК обговорювали на засіданні уряду. Однак Міністерство нафти переконало прем'єр-міністра залишитися в організації та натомість домагатися збільшення квоти на видобуток.

Ризик розпаду ОПЕК зростає

Дії Вашингтона посилюють напруженість усередині організації, яка з 2019 року втратила вже 4 держави-члени. Останніми про вихід оголосили Об'єднані Арабські Емірати на початку 2026 року.

Головний геополітичний стратег Alpine Macro Ден Аламаріу попередив, що ризик розпаду ОПЕК зростає.

Нині організація налічує 11 країн. Водночас США за останнє десятиліття перетворилися з одного з клієнтів ОПЕК на її головного конкурента на світовому нафтовому ринку.

У Держдепартаменті США допустили, що американські посадовці нижчого рівня могли порушувати питання виходу Венесуели з ОПЕК, однак заперечили, що воно було предметом переговорів на високому рівні.

Зростають, але позначку в 100 доларів ще не подолали - що відбувається з цінами на нафту