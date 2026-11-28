Администрация президента США Дональда Трампа пыталась убедить Венесуэлу и Ирак выйти из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), а также заблокировала уплату Каракасом ежегодного членского взноса объединению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 10 источников, осведомлённых о ситуации, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, Вашингтон стремился увеличить добычу нефти и привлечь американские инвестиции в обе страны. В то же время в США опасались, что установленные ОПЕК ограничения на добычу могут помешать реализации этих планов.

Давление на Венесуэлу было настолько значительным, что в ситуацию вмешался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который убедил администрацию Трампа не настаивать на выходе страны из организации.

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В Ираке вопрос выхода из ОПЕК обсуждали на заседании правительства. Однако Министерство нефти убедило премьер-министра остаться в организации и вместо этого добиваться увеличения квоты на добычу.

Риск распада ОПЕК возрастает

Действия Вашингтона усиливают напряжённость внутри организации, которая с 2019 года уже потеряла 4 государства-члена. Последними о выходе объявили Объединённые Арабские Эмираты в начале 2026 года.

Главный геополитический стратег Alpine Macro Дэн Аламариу предупредил, что риск распада ОПЕК возрастает.

В настоящее время организация насчитывает 11 стран. В то же время США за последнее десятилетие превратились из одного из клиентов ОПЕК в её главного конкурента на мировом нефтяном рынке.

В Государственном департаменте США допустили, что американские чиновники более низкого уровня могли поднимать вопрос о выходе Венесуэлы из ОПЕК, однако опровергли, что он был предметом переговоров на высоком уровне.

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