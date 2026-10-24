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The New York Times

Венесуела відновить роботу важливої електростанції за допомогою Китаю

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Китайська компанія планує наступного місяця відновити енергоблок Planta Centro потужністю 600 МВт. Це має зменшити перебої з електропостачанням.

Венесуела відновить роботу важливої електростанції за допомогою Китаю

Китайська компанія China Machinery Engineering Corp. планує наступного місяця запустити енергоблок потужністю 600 МВт на електростанції Planta Centro у Венесуелі, яка переважно не працює з 2021 року. Відновлення роботи об’єкта має допомогти подолати тривалі перебої з електропостачанням у країні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел видання, компанія планує запустити шостий енергоблок станції, який працює на мазуті. Це дозволить відновити близько 25% колишньої потужності комплексу. Паливо для генератора постачатиме державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA.

Електростанція Planta Centro розташована приблизно за 135 км на захід від Каракаса, у штаті Карабобо. Комплекс почали будувати близько 50 років тому, і свого часу він забезпечував електроенергією столицю Венесуели. У разі повноцінного запуску всі шість енергоблоків зможуть виробляти понад 2500 МВт електроенергії.

Станція переважно не працює з 2021 року через несправності обладнання, його зношеність, дефіцит палива та інші проблеми. Китайська компанія працює над її відновленням за контрактом, укладеним приблизно у 2010 році, ще за президентства Уго Чавеса.

Енергетична криза у Венесуелі

Енергосистема Венесуели потерпає від багаторічного недофінансування та недостатнього технічного обслуговування. Ситуацію ускладнюють економічні проблеми та санкції США. За даними Венесуельської обсерваторії соціальних конфліктів, у вересні в країні зафіксували 531 протест через перебої з електропостачанням — більш ніж у 20 разів більше, ніж за аналогічний період торік.

За оцінками BloombergNEF, теоретично Венесуела має генерувальні потужності для виробництва близько 37 тисяч МВт електроенергії, приблизно половина з яких припадає на гідроелектростанції. Водночас багато об’єктів перебувають у занедбаному стані, а обладнання з одних енергоблоків використовують для ремонту інших.

Над відновленням енергетичної інфраструктури також працюють інші міжнародні компанії. Зокрема, GE Vernova в червні уклала з Венесуелою попередню угоду щодо ремонту енергосистеми, однак роботи сповільнилися через переговори та затримки з постачанням обладнання. Аргентинська компанія Impsa ремонтує гідроелектростанцію Tocoma на річці Кароні.

Відновлення електропостачання має особливе значення для нафтової галузі, яка є основою економіки Венесуели та значною мірою залежить від стабільної роботи енергосистеми.

Водночас участь китайської компанії у відновленні Planta Centro свідчить про збереження економічної присутності Китаю у Венесуелі попри заяви адміністрації президента США Дональда Трампа про намір скоротити вплив Пекіна в країні.

Венесуела зупинила один з найбільших НПЗ через пожежу07.10.26, 08:30 • 4826 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Електроенергія
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки