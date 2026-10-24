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The New York Times

Венесуэла восстановит работу важной электростанции с помощью Китая

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Китайская компания планирует в следующем месяце восстановить энергоблок Planta Centro мощностью 600 МВт. Это должно уменьшить перебои с электроснабжением.

Венесуэла восстановит работу важной электростанции с помощью Китая

Китайская компания China Machinery Engineering Corp. планирует в следующем месяце запустить энергоблок мощностью 600 МВт на электростанции Planta Centro в Венесуэле, которая преимущественно не работает с 2021 года. Возобновление работы объекта должно помочь преодолеть длительные перебои с электроснабжением в стране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников издания, компания планирует запустить шестой энергоблок станции, работающий на мазуте. Это позволит восстановить около 25% прежней мощности комплекса. Топливо для генератора будет поставлять государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA.

Электростанция Planta Centro расположена примерно в 135 км к западу от Каракаса, в штате Карабобо. Комплекс начали строить около 50 лет назад, и в свое время он обеспечивал электроэнергией столицу Венесуэлы. В случае полноценного запуска все шесть энергоблоков смогут производить более 2500 МВт электроэнергии.

Станция преимущественно не работает с 2021 года из-за неисправностей оборудования, его изношенности, дефицита топлива и других проблем. Китайская компания занимается ее восстановлением по контракту, заключенному примерно в 2010 году, еще во время президентства Уго Чавеса.

Энергетический кризис в Венесуэле

Энергосистема Венесуэлы страдает от многолетнего недофинансирования и недостаточного технического обслуживания. Ситуацию усугубляют экономические проблемы и санкции США. По данным Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов, в сентябре в стране зафиксировали 531 протест из-за перебоев с электроснабжением — более чем в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам BloombergNEF, теоретически Венесуэла располагает генерирующими мощностями для производства около 37 тысяч МВт электроэнергии, примерно половина из которых приходится на гидроэлектростанции. В то же время многие объекты находятся в запущенном состоянии, а оборудование одних энергоблоков используют для ремонта других.

Над восстановлением энергетической инфраструктуры также работают другие международные компании. В частности, GE Vernova в июне заключила с Венесуэлой предварительное соглашение о ремонте энергосистемы, однако работы замедлились из-за переговоров и задержек с поставками оборудования. Аргентинская компания Impsa ремонтирует гидроэлектростанцию Tocoma на реке Карони.

Восстановление электроснабжения имеет особое значение для нефтяной отрасли, которая является основой экономики Венесуэлы и в значительной степени зависит от стабильной работы энергосистемы.

В то же время участие китайской компании в восстановлении Planta Centro свидетельствует о сохранении экономического присутствия Китая в Венесуэле, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа о намерении сократить влияние Пекина в стране.

Венесуэла остановила один из крупнейших НПЗ из-за пожара07.10.26, 08:30 • 4825 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты