

Адміністрація Трампа на початку цього року закликала Венесуелу та Ірак розглянути питання про вихід із ОПЕК та заборонила Венесуелі сплачувати щорічні членські внески до організації. Про це з посиланням на слова десяти людей, знайомих із ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ці кроки, про які раніше не повідомлялися, як вказано, були спрямовані щодо двох з п'яти країн-засновників ОПЕК, що стало надзвичайно прямим викликом організації, яку президент США Дональд Трамп давно звинувачує в штучному завищенні цін на нафту.

За словами людей, знайомих з ходом обговорень, американські чиновники наполягали на збільшенні видобутку нафти та інвестицій в обидві країни, і деякі побоювалися, що обмеження на видобуток в ОПЕК зрештою можуть обмежити ці амбіції.

Тиск США на Венесуелу зайшов настільки далеко, що влітку цього року втрутився принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, переконавши адміністрацію Трампа не порушувати це питання далі, зазначає видання.

В Іраку прем'єр-міністр Алі Фалех аз-Заїді на засіданні уряду цього літа порушив питання про можливість виходу з ОПЕК після обговорень з американськими чиновниками, які підтримали цю ідею, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.

Міністерство нафти Іраку виступило проти, переконавши аз-Заїді залишити Ірак у групі та розглянути можливість збільшення квоти на видобуток нафти, повідомили джерела.

Сполучені Штати мають сильний вплив на обидві країни, зазначає видання. США контролюють доступ Венесуели до державних коштів після повалення Ніколаса Мадуро у січні, тоді як доходи Іраку від нафти продовжують проходити через рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, пережиток війни в Іраку 2003 року.

Державний департамент США не відповів на запитання про те, чи перешкоджав він Венесуелі у сплаті членських внесків до ОПЕК. Але він підтвердив, що Вашингтон має право ухвалювати рішення щодо використання Венесуелою державних коштів, які зараз зберігаються на контрольованому США рахунку, створеному після повалення Мадуро.

"Державний департамент отримує запити на виділення коштів від тимчасового уряду Венесуели і розглядає їх, у тому числі, на відповідність списку затверджених та заборонених способів використання іноземних державних депозитних фондів", - повідомив агентству Reuters представник Держдепартаменту.

За словами чиновника, можливо, що американські чиновники нижчого рівня порушували питання про вихід з ОПЕК перед урядом Венесуели раніше цього року, але "це питання не входило до питань, які порушують високопосадовці".

Тим часом переговори Держдепартаменту з Іраком "були зосереджені на покращенні енергетичної інфраструктури для збільшення видобутку та транспортування енергоносіїв, а не на ОПЕК", - сказав чиновник.

Представники ОПЕК та урядів Венесуели, Іраку та Саудівської Аравії не відповіли на запити про коментарі.

Ці маневри США, пише видання, посилюють напругу в організації, яка вже втратила чотирьох членів з 2019 року, і чия частка на світовому нафтовому ринку нещодавно впала до мінімуму на тлі збоїв, спричинених війною США та Ізраїлю проти Ірану, ще одного члена-засновника ОПЕК.

"Ризик розпаду ОПЕК зростає", - заявив Ден Аламаріу, головний геополітичний стратег Alpine Macro.

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Доповнення

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про свій вихід із ОПЕК раніше цього року, розчарувавшись в обмеженнях на видобуток нафти, встановлених групою, тоді як Ангола, Еквадор та Катар вийшли з групи у 2024, 2020 та 2019 роках відповідно. Як зазначає видання, немає жодних ознак того, що США брали участь у цих рішеннях.

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