

Администрация Трампа в начале этого года призвала Венесуэлу и Ирак рассмотреть вопрос о выходе из ОПЕК и запретила Венесуэле выплачивать ежегодные членские взносы организации. Об этом со ссылкой на слова десяти человек, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти шаги, о которых ранее не сообщалось, как указывается, были направлены в отношении двух из пяти стран — основателей ОПЕК, что стало чрезвычайно прямым вызовом организации, которую президент США Дональд Трамп давно обвиняет в искусственном завышении цен на нефть.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, американские чиновники настаивали на увеличении добычи нефти и инвестиций в обе страны, и некоторые опасались, что ограничения на добычу в ОПЕК в конечном итоге могут ограничить эти амбиции.

Давление США на Венесуэлу зашло настолько далеко, что летом этого года вмешался принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, убедив администрацию Трампа не развивать этот вопрос дальше, отмечает издание.

В Ираке премьер-министр Али Фалех аз-Заиди на заседании правительства этим летом поднял вопрос о возможности выхода из ОПЕК после обсуждений с американскими чиновниками, которые поддержали эту идею, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Министерство нефти Ирака выступило против, убедив аз-Заиди оставить Ирак в группе и рассмотреть возможность увеличения квоты на добычу нефти, сообщили источники.

Соединенные Штаты имеют сильное влияние на обе страны, отмечает издание. США контролируют доступ Венесуэлы к государственным средствам после свержения Николаса Мадуро в январе, тогда как доходы Ирака от нефти продолжают поступать на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка — пережиток войны в Ираке 2003 года.

Государственный департамент США не ответил на вопрос о том, препятствовал ли он Венесуэле в уплате членских взносов в ОПЕК. Однако он подтвердил, что Вашингтон имеет право принимать решения относительно использования Венесуэлой государственных средств, которые сейчас хранятся на контролируемом США счете, созданном после свержения Мадуро.

"Государственный департамент получает запросы на выделение средств от временного правительства Венесуэлы и рассматривает их, в том числе на соответствие списку утвержденных и запрещенных способов использования иностранных государственных депозитных фондов", — сообщил агентству Reuters представитель Госдепартамента.

По словам чиновника, возможно, американские чиновники более низкого уровня поднимали вопрос о выходе из ОПЕК перед правительством Венесуэлы ранее в этом году, но "этот вопрос не входил в число вопросов, которые поднимали высокопоставленные чиновники".

Тем временем переговоры Госдепартамента с Ираком "были сосредоточены на улучшении энергетической инфраструктуры для увеличения добычи и транспортировки энергоносителей, а не на ОПЕК", сказал чиновник.

Представители ОПЕК и правительств Венесуэлы, Ирака и Саудовской Аравии не ответили на запросы о комментариях.

Эти маневры США, пишет издание, усиливают напряженность в организации, которая уже потеряла четырех членов с 2019 года и чья доля на мировом нефтяном рынке недавно упала до минимума на фоне перебоев, вызванных войной США и Израиля против Ирана — еще одного государства — основателя ОПЕК.

"Риск распада ОПЕК растет", — заявил Дэн Аламариу, главный геополитический стратег Alpine Macro.

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Дополнение

Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК ранее в этом году, разочаровавшись в ограничениях на добычу нефти, установленных группой, тогда как Ангола, Эквадор и Катар вышли из группы в 2024, 2020 и 2019 годах соответственно. Как отмечает издание, нет никаких признаков того, что США участвовали в принятии этих решений.

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