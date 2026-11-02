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ОПЕК+ решила не увеличивать добычу нефти до конца 2026 года на фоне войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Страны ОПЕК+ сохранят декабрьские квоты и не будут увеличивать добычу до конца 2026 года. Решение приняли на фоне войны на Ближнем Востоке.

ОПЕК+ решила не увеличивать добычу нефти до конца 2026 года на фоне войны на Ближнем Востоке

Ключевые страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре и не наращивать производство до конца 2026 года. Решение было принято на фоне войны на Ближнем Востоке, которая продолжает ограничивать нефтедобычу в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Договорённости были достигнуты во время видеоконференции 1 ноября с участием семи стран альянса во главе с Саудовской Аравией и россией.

Решение соответствует ранее согласованному плану ОПЕК+. До августа страны в течение 6 месяцев постепенно увеличивали квоты на добычу, однако впоследствии приостановили этот процесс.

Как решение повлияет на нефтяной рынок

На прошлой неделе нефтяные фьючерсы в Лондоне подорожали до $118 за баррель. Инвесторы учитывали риски нового обострения ситуации на Ближнем Востоке накануне промежуточных выборов в США.

ОПЕК+ согласилась не менять цели добычи нефти в ноябре04.10.26, 15:09 • 10515 просмотров

В то же время на физическом рынке цены демонстрируют ослабление, поскольку поставки нефти через Ормузский пролив почти вернулись к довоенному уровню.

По данным Bloomberg, предыдущее увеличение квот ОПЕК+ имело преимущественно символический характер. Из-за войны с Ираном страны Персидского залива не могли в полной мере воспользоваться разрешением на наращивание добычи.

Когда ОПЕК+ примет следующее решение

Следующим вопросом для альянса станет возможное восстановление части нефтедобычи, ограниченной ещё в 2022 году.

На решение повлияют результаты проверки производственных мощностей стран-участниц, которые будут определять их возможности по увеличению поставок.

Дальнейшую политику ОПЕК+ на 2027 год планируют согласовать во время министерской встречи 29 ноября.

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Степан Гафтко

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