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Шахед-136

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо повернулася до країни після кількох місяців вигнання

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо повернулася до Венесуели вперше з грудня 2025 року. Її прибуття підтвердив Едмундо Гонсалес.

Лідерка опозиції Венесуели Мачадо повернулася до країни після кількох місяців вигнання

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо 25 жовтня повернулася до Венесуели вперше з грудня 2025 року. Її повернення відбулося на тлі політичної невизначеності після усунення Ніколаса Мадуро від влади. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мачадо оголосила про повернення в соціальних мережах, написавши: "Я тут. З вами".

Згодом політикиня відвідала церкву в штаті Лара, де її зустріли десятки прихильників. Опозиціонер Едмундо Гонсалес також підтвердив її прибуття та заявив, що незабаром приєднається до неї.

Трамп прокоментував повернення Мачадо

Після усунення Мадуро американськими військовими Венесуелою керує тимчасова президентка, яка вже перевищила передбачений термін перебування на посаді. Водночас влада досі не призначила дату президентських виборів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не знав про повернення Мачадо.

Я сподіваюся, що вона в безпеці. Вона дуже хороша жінка. Але у нас у Венесуелі справи йдуть дуже добре

– сказав Трамп.

Лідерка опозиції Венесуели заявила про готовність повернутися до країни після землетрусів30.06.26, 07:58 • 7347 переглядiв

Степан Гафтко

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