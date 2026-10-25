Лідерка опозиції Венесуели Мачадо повернулася до країни після кількох місяців вигнання

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо 25 жовтня повернулася до Венесуели вперше з грудня 2025 року. Її повернення відбулося на тлі політичної невизначеності після усунення Ніколаса Мадуро від влади. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Мачадо оголосила про повернення в соціальних мережах, написавши: "Я тут. З вами".

Згодом політикиня відвідала церкву в штаті Лара, де її зустріли десятки прихильників. Опозиціонер Едмундо Гонсалес також підтвердив її прибуття та заявив, що незабаром приєднається до неї.

Трамп прокоментував повернення Мачадо

Після усунення Мадуро американськими військовими Венесуелою керує тимчасова президентка, яка вже перевищила передбачений термін перебування на посаді. Водночас влада досі не призначила дату президентських виборів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не знав про повернення Мачадо.

Я сподіваюся, що вона в безпеці. Вона дуже хороша жінка. Але у нас у Венесуелі справи йдуть дуже добре – сказав Трамп.

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